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Bulaşık makinesi alev aldı, İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri söndürdü
ÇORUM'da, arızalanan bulaşık makinesinin alev alması sonucu çıkan yangını, bölgede denetimde olan İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle söndürdü. Osmancık ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi,...
GENEL 18.12.2019, 18:50
ÇORUM'da, arızalanan bulaşık makinesinin alev alması sonucu çıkan yangını, bölgede denetimde olan İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, araçlarındaki yangın söndürme tüpleriyle söndürdü.
Osmancık ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi, Fetih Caddesi'nde Raşit Demirkan'a ait evde, öğlen saatlerinde, iddiaya göre arızalanan bulaşık makinesi bir anda alev aldı. Alev kısa sürede mutfağı sararken, ev de dumanla kaplandı. Durumu fark eden evdekiler kendilerini dışarı attı.
Bu sırada bölgedeki iş yerine denetime gelen İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli Mehmet Arafat ve Serdar Aydın, yangını fark etti. Eve giden 2 kişi, araçtaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahalede bulundu.
Tarım Müdürlüğü görevlilerince yangın söndürülürken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri ise evde soğutma çalışması yaptı.
Osmancık ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi, Fetih Caddesi'nde Raşit Demirkan'a ait evde, öğlen saatlerinde, iddiaya göre arızalanan bulaşık makinesi bir anda alev aldı. Alev kısa sürede mutfağı sararken, ev de dumanla kaplandı. Durumu fark eden evdekiler kendilerini dışarı attı.
Bu sırada bölgedeki iş yerine denetime gelen İlçe Tarım Müdürlüğü’nde görevli Mehmet Arafat ve Serdar Aydın, yangını fark etti. Eve giden 2 kişi, araçtaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahalede bulundu.
Tarım Müdürlüğü görevlilerince yangın söndürülürken, ihbarla gelen itfaiye ekipleri ise evde soğutma çalışması yaptı.
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