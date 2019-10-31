Bulanık'ta köpeğe eziyet görüntülerine suç duyurusu

MUŞ'un Bulanık ilçesinde belediye personeli tarafından bir köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler tepki çekti. Valilik, adli mercilere suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.Bulanık Belediyesi personeli tarafından dün bir köpeğe yapılan eziyet görüntüleri sosyal medyada tepki çekti. Olayın ardından Muş Valiliği harekete geçti. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada Bulanık Belediye personeli olduğu iddia edilen kişilerce bir köpeğe eziyet edildiğine dair görüntüler üzerine valiliğimizce harekete geçilmiş ve adli mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.'HAYVANI TEDAVİ ETMEK İÇİN YAKALAMA ÇABASI'Bulanık Belediye Başkanı HDP'li Adnan Topçu ise yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyundan ve halktan belediye adına özür dilediklerini bildirdi. Topçu, "Sosyal medyada dolaşan olay ile ilgili gündeme gelmekten hicap duydum ve üzüldüm. Bu konu ile ilgili olarak belediyemiz adına kamuoyundan ve halkımızdan özür diliyorum. Her canlının yaşama hakkı vardır, bizler yaşama hakkına saygılıyız. Yaşanan bu olay bir vatandaşın hasta ve uyuz bir hayvanın durumu ile ilgili olarak şikayet üzerine gidilmiş olup, yapılan müdahale sadece hayvanın tedavi etmek için yakalama çabasıdır. Hayvan tedavi edilerek uyuz iğnesi yapılmış salıverilmiştir. İlgili personeller ile ilgili idari ve yasal işlemler başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.