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BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

Muammer İRTEM / BURSA,() - BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen seferler şöyle:  BUDO  30.03.2019 08:00 Bursa (Mudanya) -...

BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

Muammer İRTEM / BURSA,() - BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ile İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO), bazı seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İptal edilen seferler şöyle: 

BUDO 
30.03.2019
08:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü,Sirkeci)
10:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
17:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) 
18:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
20:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
20:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) 

İDO
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
09:50 Kadıköy / 10:05 Yenikapı-Bursa 
09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 
08:30 Bursa / 09:05 Armutlu / 09:20 Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
07:50 Kadıköy / 08:05 Yenikapı-Bursa 

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