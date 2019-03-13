BUDO ve İDO'dan sefer iptali

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO ve İDO, seferlerini iptal etti. İDO'dan yapılan açıklamaya göre bugün saat 09.50'de yapılması planlanan Kadıköy- Yenikapı- Bursa seferi ile saat 10.30'daki Bursa- Yenikapı- Kadıköy seferleri iptal edildi.
BUDO'dan yapılan açıklamaya göre ise saat 07.00'de Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 08:30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09:30'da Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09:30'da Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), saat 10:00'da Armutlu (İhlas)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 11:30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), saat 11:30'da İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas), saat 12:55'de Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.