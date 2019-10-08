BUDO'dan sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.BUDO'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, 13.00 ve 16.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30 ve 18.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak. BUDO'nun saat 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Armutlu (İhlas) ve saat 15.55'teki Armutlu (İhlas)- Bursa (Mudanya) seferlerinin de yapılamayacağı kaydedildi.