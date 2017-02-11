BUDO 8 seferi iptal etti

BURSA, () - BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü 8 seferin iptal edildiğini açıkladı.
BUDO'dan yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:
* 08.00: Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 08.30: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece), * 08.30: İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), * 09.00: Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 09.00: Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), * 09.30: Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), * 10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), * 10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya).
BURSA, () - BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü 8 seferin iptal edildiğini açıkladı.