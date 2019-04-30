Bucalılar'dan 450 eve gıda yardımı

İZMİR'in Buca ilçesinde yaşayan bir grup gönüllü, ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve erzak yardımı başlattı. Sosyal medyada bir araya gelerek farklı yardım faaliyetlerine öncülük eden ‘Bucalılar’ isimli grup düzenlediği kampanya ile 450 yardıma muhtaç aileye destek oldu.Askıda ekmek uygulamasından başlattıkları askıda kömür modeline bir yenisini ekleyen grup ihtiyacı olan dar gelirli insanlara ramazan ayı öncesinde gıda desteği yaptı.Bucalılar grubu adına konuşma yapan Baki Kanıcı, sosyal medya sayfalarından 1 ay önce duyuru yaptıklarını belirterek "Dar gelirli ailelere Ramazan öncesi erzak yardımı için bir çağrı yaptık. Kimse bütçesini zorlamadan gönlünden kopan miktarı bağışladı. 1 ayda toplanan parayla 450 koli hazırladık. Kolilerin her birinde ayçiçek yağı, un, şeker, pirinç, makarna, bulgur, çay, salça, nohut, mercimek, şehriye, zeytin ve sofra tuzundan oluşan 13 kalem gıda malzemesi var" dedi. Bucalılar sayfasının 8 bin 600 üyesi bulunduğunu anlatan Kanıcı, Hollanda, İsveç, Almanya gibi ülkelerde kampanyayı duyanların da kendilerine destek verdiğini belirtti. Kış boyunca kömür yardımı yaptıklarını belirten Kanıcı, Bucalılar olarak 150 eve ateş, 450 eve aş olduklarını belirterek şunları söyledi: "Dünyanın her yerindeki Bucalılar bize katkı verdi. 450 aileye ulaştık. Biz Bucalılar atalarımızdan öğrendiğimiz dostluk barış ve paylaşmayı hayata geçirdik. Mahalle muhtarları bize isimler verdi. Tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz. İnsanlara iyiliği, dostluğu, kardeşliği anlatabilmemize yardımcı oldular. Dağıtıma hazırız. İlk teslimatı Yaylacık Mahallesi'ne yapacağız."ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ DE VARBuca'da 46 yıllık esnaf olduğunu belirten kömür satıcısı Eşref Dinçtürk, "30 yıldır yaptığımız erzak yardımını Bucalılar grubu ile birlikte devam ettiriyoruz. Bucalılar olarak çoğu aileyi yakından tanıyoruz. Ama bazı aileler değişiyor. Mahalle muhtarları bize yardımcı oldu. Bu yardımlar Ramazan'da daha makbul olduğu için bu aydan itibaren daha fazla yapıyoruz" dedi. Askıda kömür kampanyasının çok ses getirdiğini anlatan Ayhan Ergüç de "Yurdun çeşitli illerinden bize dönüşler oldu. Kampanyamız ses getirdi. Bucalılar tüm insanlığı birliğe, beraberliğe ve iyiliğe davet ediyor. İnşallah bu yardımlar da askıda kömür gibi ses getirir" diye konuştu. Buca'da 20 binden fazla kişinin yaşadığı Yaylacık Mahallesi'nin muhtarı Hasan Gırız da şunları söyledi: "Ben doğma büyüme Bucalı olarak çok mutluyum. Selanik'ten geldik. Dedelerimden beri Buca'nın sahipleriyiz. Ben mahallemde, bu yardıma ihtiyacı olan yaklaşık 45 ev tespit ettim. Yaylacık'ta da çok sayıda üniversite öğrencisi var. Eminim bizleri gördüklerinde hem çok şaşıracak hem de sevinecekler."FOTOĞRAFLI