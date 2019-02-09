Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı: 1 şehit, 1 yaralı
Gaziantep'te polis otosu ağaca çarptı:...
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı' füze tatbikatına hazırlanıyor
Ukrayna, ‘Rusya’dan gelen tehditlere karşı'...
Kıbrıs'ta kritik görüşme; İki Lider 26 Şubat'ta bir araya gelecek
Kıbrısta kritik görüşme; İki Lider...
Interpol ile Europol tarafından aranan Rus terörist, Kayseri'de yakalandı
Rus terörist, Kayseri'de yakalandı

Bucak'taki salgının nedeni 'norovirus' (2)

KÖY ÇEŞMELERİ DE VİRÜSLÜ ÇIKTI Bucak Kaymakamlığı, Bucak ve Burdur sağlık müdürlükleri, köylerdeki içme suları ve halk çeşmelerinden de numuneler alarak tahlile gönderdi. Halkın içme suyunu karşılamak için akın ettiği 31 kaynak...

Bucak'taki salgının nedeni 'norovirus' (2)

KÖY ÇEŞMELERİ DE VİRÜSLÜ ÇIKTI
Bucak Kaymakamlığı, Bucak ve Burdur sağlık müdürlükleri, köylerdeki içme suları ve halk çeşmelerinden de numuneler alarak tahlile gönderdi. Halkın içme suyunu karşılamak için akın ettiği 31 kaynak ve çeşmelerde yapılan incelemelerde ise bazı çeşmelerde de kirlilik tespit edildi. Kocakavak çeşmesiyle Kumar Yaylası'ndaki çeşmeler ve Bucak-Kestel Köyü yolu üzerindeki Akçapınar Mevkisi'nde bulunan Üzümlübel Çeşmesi'nde de kirliliğe rastlandı. Bucak Kaymakamlığı, köy ve halk çeşmelerinin salgını tetiklediği düşüncesiyle iş makineleriyle borularını keserek, suları derelere verdi.
'TEMİZ SUYDU'
Üzümlübel Köyü Muhtarı Hüseyin Yılmaz, "Kestel yolu üzerinde Akçapınar Mevkisi'nde bulunan halk çeşmesinden, yıllardan beri özellikle Bucak'tan gelenler içme suyu olarak kullanmak için damacanalarla su alır. Temiz bir suydu. Bucak ve Burdur
Sağlık Müdürlükleri'nden gelen ekipler bu çeşmemizden de su numunesi aldı. Numunelere yapılan tahlil sonucu çeşmenin sağlığa zararlı olduğu ortaya çıktı. Bucak Kaymakamlığı tarafından gelen personel halk çeşmesinin suyunu kesti. Kısa sürede yapılan çalışmalar sonucu alınan tedbirlerden memnun kaldık. Çeşmenin suyunun ileriki günlerde yapılacak tahliller sonucu temiz hale gelmesi halinde tekrar verilecek" dedi.
3 ŞUBAT'TA BAŞLADI
Bucak'ta 3 Şubat tarihinde başlayan ve şehir şebekesinin neden olduğu anlaşılan salgında, bölgede bulunan sondaj kuyularına müdahale edildi. İlk tedbir olarak içme suyunun kesildiği bölgede depo ve şebeke suyu boşaltıldı, şok klorlamalar yapıldı. 26 sondaj kuyusu bulunan şehirde, kuyulardan 22'si şehir şebekesine içme suyu vermek için kullanılıyor. Yapılan tahlil sonuçlarına göre ise kuyulardan 2'sinde bakteriye rastlandı. Şehir içindeki kuyularda yapılan tahlil sonuçlarına göre ise 2 kuyuda virüse rastlandı. Bu suları kullanamayan vatandaşlar  temiz su içebilmek için çevredeki halk çeşmelerine ve köy çeşmelerine giderek içme suyu ihtiyacını karşılamaya çalıştı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328