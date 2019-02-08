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Bucak'taki salgında 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu

BURDUR'un Bucak ilçesinde içme suyuna bulaşan bakteri nedeniyle ortaya çıkan salgında bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu. Bucak'ta geçen pazar akşamı başlayan ve içme suyuna karışan bakterinin...

Bucak'taki salgında 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu
BURDUR'un Bucak ilçesinde içme suyuna bulaşan bakteri nedeniyle ortaya çıkan salgında bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu.
Bucak'ta geçen pazar akşamı başlayan ve içme suyuna karışan bakterinin neden olduğu belirlenen salgında, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 761 oldu. Rahatsızlanan ilçe sakinlerinden 2 bin 601'i Bucak Devlet Hastanesi'nde, 160'ı ise özel hastanede tedavi gördü. Bucak Devlet Hastanesi'nde 10'u çocuk 22 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Burdur Valiliği, Bucak Kaymakamlığı ve Bucak Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla bakteri bulaşan 2 deponun şebekeyle bağlantısı kesilirken, içme suyu hattında da klorlama çalışması başlatıldı. Salgının tespit edildiği günden bu yana klorlama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
İlçede belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak halk bilgilendirilirken, içme sularının kaynatılmadan içilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Dünden itibaren salgın nedeniyle hastanelere başvuru sayısında azalma gözlendiği belirtildi.

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