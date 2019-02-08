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Bucak'taki salgında 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu (2)

İÇME SULARINDAKİ KİRLİLİK ORTADAN KALDIRILDI Bucak Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, salgına neden olan içme suyundaki kirlenmenin tamamen ortadan kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "İlçemizde meydana gelen...

Bucak'taki salgında 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu (2)

İÇME SULARINDAKİ KİRLİLİK ORTADAN KALDIRILDI
Bucak Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, salgına neden olan içme suyundaki kirlenmenin tamamen ortadan kaldırıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"İlçemizde meydana gelen salgın nedeniyle Kaymakamlığımız koordinesinde Sağlık Müdürlüğü ve Belediyemiz ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu içme sularındaki kirlenme tamamen ortadan kaldırılmıştır. Alınan su numunelerinde herhangi bir kirlilik olmadığı tespit edilmiştir. Şebeke sularının güvenle içilebileceği, kullanabileceği halkımıza saygıyla duyurulur."

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