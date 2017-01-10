Bucak'ta okullara kar tatili (4)

AĞIRLIĞA DAYANAMAYAN DAL KIRILDI

Bucak kent merkezinde kar, 6 saatlik aralıksız yağışın ardından öğleden sonra hafifledi. Yoğun yağış sonrası kar kütlelerinin biriktiği bir ağaç dalı ağırlığa dayanamayarak kırıldı. Yaklaşık 4 metrelik dal, park halindeki bir aracın üzerine düştü.

KAPALI KÖY YOLU YOK

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili İsmail Bayata, "İlçemizde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı öğle saatlerine kadar sürdü. Sabah köy yollarımızda zaman zaman kapanmalar olsa da şu anda kapalı yolumuz yok. Sadece Antalya-Burdur karayolunun Çeltikçi ve Çubukbeli'nde kapanmalar var" dedi.

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