Bucak'ta okullara kar tatili (3)

ESNAF AÇIK HAVADA SOBA KURDU

Burdur'da şiddetli kar etkisini sürdürürken, soğuk hava pazar esnafını vurdu. Uzay Çatılı Pazar Yeri'nde tezgah açan pazar esnafı hem kendileri hem de sattıkları ürünleri soğuktan korumak için yoğun çaba sarf etti. Bazı esnaf tezgahlarının yanına kova içinde ateş yakarken, bazıları ise soba kurdu. Burdur Manavlar Odası Başkanı Tuncay Yiğit, "Özellikle mallarımızın donmaması için soba kurduk. Çayımızı da soba üzerinde demledik" dedi.

AĞLASUN'DA YOĞUN KAR

Ağlasun İlçesi'nde etkili olan yoğun kar yağışı özellikle karayolu ulaşımını olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde belediye ekipleri mahalle ve sokak aralarında kar küreme ve yol açma çalışmaları başlattı. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı ilçe merkezinde elektrik kesintileri de yaşanırken, yükseklerde kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu belirtildi. Ağlasun-Burdur karayolunun Çatak Dağı rampaları, Ağlasun-Antalya karayolunun Peçenek Beli ile Ağlasun-Isparta karayolunun Köroğlu Beli geçişlerindeki kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı kaydedildi. Ağlasun Belediyesi anons sistemi üzerinden sürücülere yola çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı.

BUCAK'TA KARLA MÜCADELE

Bucak Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. İlçe merkezinde iş makineleriyle cadde ve sokaklarda yol açma çalışmaları yapılıyor. Bucak Belediye Başkanvekili İlçe Kaymakamı İsmail Bayata, yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülmesine karşın 20 mahallenin her noktasına ulaşılamadığını ve trafikte olumsuzluklar yaşandığını söyledi.

YARIN OKULLAR TATİL

Kar yağışının etkili olduğu Altınyayla İlçesi genelinde ilk ve orta dereceli okullarda, Gölhisar İlçesi'nde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verildi.



Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), ()

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