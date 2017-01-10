Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Anayasa değişikliği teklifinde görüşmelere geçilmesi 338 oyla kabul edildi
Anayasa değişikliği teklifi 338 oyla...
flash! İDO tüm dış hat seferlerini iptal etti
İDO tüm dış hat seferlerini...
THY, Atatürk Havalimanı'ndan 600, Sabiha Gökçen'dan 122 sefer yapacak
THY bugün 722 sefer yapacak
Euro 3.95 başladı 4 lirayı aştı
Euro 3.95 başladı 4 lirayı...

Bucak'ta okullara kar tatili (2)

BURDUR'DA KAR TATİLİ Burdur'da sabah başlayan yoğun kar yağışı öğle saatlerinde yerini tipiye bıraktı. Burdur Belediyesi ekipleri ana artelerde tuzlama çalışmaları yaparken, bazı esnaf da kaldırımlardaki kar yığınlarını kendi imkanlarıyla...

Bucak'ta okullara kar tatili (2)

BURDUR'DA KAR TATİLİ
Burdur'da sabah başlayan yoğun kar yağışı öğle saatlerinde yerini tipiye bıraktı. Burdur Belediyesi ekipleri ana artelerde tuzlama çalışmaları yaparken, bazı esnaf da kaldırımlardaki kar yığınlarını kendi imkanlarıyla temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaştı. Kar yağışının akşam kadar devam edeceği belirtilirken, kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.
Burdur- Antalya karayolu Çeltikçi Beli'ndeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüslerin çıkışına izin verilmiyor.
BUCAK'TA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ BULDU
Bucak'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kısa sürede kar kalınlığı 20 santimi bulurken, ilçe merkezi ve bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Bucak Belediyesi ilçe merkezinde Süleyman Demirel Bulvarı'nda kar küreme çalışması yaparken, temizlenen yollar yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kar kütlesiyle kaplanıyor. Birçok öğrenci sabah erken saatte okula giderken, tatil kararı sonrası evlerine dönmek zorunda kaldı. Bölge halkı ise meteoroloji tarafından daha önce uyarı yapılmasına rağmen okullara tatil kararının gecikmesine tepki gösterdi. Kar yağışının sürdüğü bölgede okulların yarın da tatil edilmesini isteyen veliler, tatil kararının da erken saatte duyurulması gerektiğini kaydetti.

Mesut MADAN/BURDUR, ()

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55