Bucak'ta okullara kar tatili (2)

BURDUR'DA KAR TATİLİ

Burdur'da sabah başlayan yoğun kar yağışı öğle saatlerinde yerini tipiye bıraktı. Burdur Belediyesi ekipleri ana artelerde tuzlama çalışmaları yaparken, bazı esnaf da kaldırımlardaki kar yığınlarını kendi imkanlarıyla temizledi. Kent merkezinde kar kalınlığı 10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaştı. Kar yağışının akşam kadar devam edeceği belirtilirken, kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime öğleden sonra ara verildi.

Burdur- Antalya karayolu Çeltikçi Beli'ndeki yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Burdur Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden otobüslerin çıkışına izin verilmiyor.

BUCAK'TA KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ BULDU

Bucak'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kısa sürede kar kalınlığı 20 santimi bulurken, ilçe merkezi ve bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Bucak Belediyesi ilçe merkezinde Süleyman Demirel Bulvarı'nda kar küreme çalışması yaparken, temizlenen yollar yoğun kar yağışı nedeniyle yeniden kar kütlesiyle kaplanıyor. Birçok öğrenci sabah erken saatte okula giderken, tatil kararı sonrası evlerine dönmek zorunda kaldı. Bölge halkı ise meteoroloji tarafından daha önce uyarı yapılmasına rağmen okullara tatil kararının gecikmesine tepki gösterdi. Kar yağışının sürdüğü bölgede okulların yarın da tatil edilmesini isteyen veliler, tatil kararının da erken saatte duyurulması gerektiğini kaydetti.

Mesut MADAN/BURDUR, ()

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