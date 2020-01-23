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Bucak salebine patent ve tescil başvurusu

GENEL 23.01.2020, 17:30
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Bucak salebine patent ve tescil başvurusu

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), () - BURDUR'un Bucak ilçesinde üretimi yapılan salebin patentinin alınması ve tescilinin yapılması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu. Kaymakam Erol Tanrıkulu, başvuruyu yapan kurumların temsilcileriyle salep öğütüp, gelenlere ikram ederek, başvuruyu duyurdu. Tanrıkulu, Türkiye'de yıllık 60 ton salep üretildiğini, 35 tonunun Bucak'tan karşılandığını söyledi.
Bucak'ta, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinden toplanan yabani orkide bitkisinin yumrularından elde edilen, kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden olan, yazın ise dondurmada tercih edilen Bucak salebi için patent başvurusunda bulunuldu. Bucak Kaymakamlığı, Bucak Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Bucak Ziraat Odası ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan patent tescil başvurusu, ocak ayı itibarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu'na teslim edildi.
Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Gönenç, Bucak TSO Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ve Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel ile Küçük Sanayi Sitesi'nde taş değirmeninde salep öğütüp, patent tescilinin yapıldığını açıkladı.
'BUCAK SALEBİNE GERÇEK AROMASINI İKLİM VERİYOR'
Kaymakam Tanrıkulu, Türkiye'de üretilen salepler arasında en fazla talep görenin, Bucak salebi olduğunu, hem kıvam hem aroma açısından daha fazla tercih edildiğini söyledi. Tanrıkulu, "Salep soğuk kış günlerin vazgeçilmez içeceği, soğuk kış günlerinde bizleri grip ve bazı hastalıklardan korurken, yaz aylarında sıcağın dayanılmaz dönemlerinde dondurmada kullanılarak, dondurmaya kıvam ve lezzet veriyor. Ülkemizde salep her ne kadar üretilse de kültür olarak ticari anlamda başarılı olmuş bir ürün değil. Ülkemizin dört bir yanından toplanan salepler Bucak'a geliyor ve Bucak'taki tüccarlar tarafından alınıp, işlendikten sonra iç ve dış piyasaya sürülüyor. Bucak'a gelen saleplerin çoğunluğu Toros Dağları'nın yüksek rakımlı alanlarında yetişiyor. İşte Bucak salebine gerçek aromasını bu iklim veriyor. Cumhurbaşkanımız da 'Çarşı pazar değil, hakiki Bucak salebi' övgü dolu sözüyle bu kıvamı ve aromayı dile getirmiştir" dedi.
'ÜRETİMİN 35 TONU BUCAK'TA YAPILIYOR'
Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 60 ton salep üretildiğini, bunun 35 tonunun Bucak'tan karşılandığını vurgulayan Kaymakam Tanrıkulu, "Bu büyük bir rakam. Bucak salebini tescillendirmemiz gerekiyordu. Bu çalışmayı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonuyla kaymakamlık, belediyemiz, ticaret odamız ve ziraat odamız ile beraber Bucak salebini nasıl tescillendirir, nasıl marka değeri haline getirebiliriz bunun çalışmalarını yaptık. Geçen hafta itibarıyla Bucak salebinin tescil başvurusunda bulunduk" diye konuştu.
Kaymakam Tanrıkulu, salebin neslini yaşatmak ve üretiminin sürekliliği için toplayan, üreten ve pazar piyasasına iş düştüğünü söyledi. Tanrıkulu, "Salep asıl orkide bitkisinden elde edilmektedir. Orkide bitkisini salebe dönüştürmek için özellikle dağlarda toplayanlara büyük iş düşüyor. Orkide bitkisi genelde iki kök olur. Bu köklerden bir tanesini salep için alırsak, diğerini mutlaka bırakmalıyız ki gelecekte hem orkide bitkisinin hem de salebin sürekliliği için korumuş oluruz. Bu konuda hem toplayanlara hem de pazar sektöründe olanlara büyük iş düşüyor" dedi.
Kaymakam Erol Tanrıkulu ve beraberindekiler, Küçük Sanayi Sitesi'ndeki taş değirmende salep yumrularını öğüterek, elde edilen saf salepten vatandaşa ikramda bulundu.

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