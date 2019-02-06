Bucak Kaymakamı Sezgin: Şehir şebekesinde bulunan bakterilerle mücadele ediyoruz

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), () - BURDUR'un Bucak ilçesinde yüzey sularının içme suyuna karışması sonucu 2 depoda oluşan bakteri nedeniyle bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı 1400 oldu. Valilik, ilçede içme suyunda bugün de klorlama çalışması yapılacağını duyurarak, vatandaşlara 'suyu kaynatmadan içmeyin' uyarısında bulundu. Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin de "Suya klor salarak, şehir şebekesinde bulunan bakterilerle mücadele ediyoruz" dedi.

Bucak'ta hafta sonundan bu yana bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 1400'e yükseldi. Özellikle Mehmet Akif, Fatih, Yenimahalle, Barbaros ve Sanayi Mahalleleri'nde görülen salgının, ilçe merkezine içme suyu temin eden 2 kuyunun yüzey sularının, aşırı yağış nedeniyle sondaj kuyusuna karıştığı, meydana gelen kirlenmeden dolayı da bakteri üremesinden kaynaklandığı belirlendi.

SULARI KAYNATMADAN İÇMEYİN

İlçede içme suları kesilirken, depolarda ve içme sularında klorlama çalışması yapıldı. Bölgede salgını önlemeye yönelik çalışmalar sürerken, Burdur Valiliği'nden yapılan yeni açıklamada, içme sularında ikinci bir yüksek klorlama yapılacağı bu nedenle suların kaynatılmadan içilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu. Açıklamada, "Bucak ilçe merkezimizde içme suyu şebekelerinin temizliği amacıyla su depolarında yüksek düzeyde klorlama yapılacak olup, bugün saat 11.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar suların kaynatılmadan içilmemesi, temizlik ve hijyen konusunda da azami ölçüde hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir" denildi.

'BAKTERİLERLE MÜCADELE EDİYORUZ'

Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin de konuyla ilgili bugün yeni bir açıklama yaptı. Tüm köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla bir güvenlik toplantısı yaptıklarını, konuyu ele aldıklarını anlatan Sezgin, "Bugün ikinci kez süper klorlama yapacağız. Yani suya bol miktarda klor salarak şehir şebekesindeki bakterilerle mücadele ediyoruz. Halkı belediye hoparlöründen bilgilendiriyoruz. Şu anda süper klorlama yapıldığı için suda bol miktarda klor var. İçilmesi sakıncalı. İçilmesi gerekiyorsa kaynatılması gerekiyor" dedi.

'İKİ KUYUDA KİRLİLİĞİ BULDUK VE DEVRE DIŞI BIRAKTIK'

İçme suyunun tam temizlenmesi için vatandaşlardan çeşmeleri açarak, suyun temizlenmesine ve kokunun gitmesine yardımcı olmalarını isteyen Yalçın Sezgin, "Bucak'a içme suyu veren 29 kuyunun suyu, laboratuvar ortamında incelendi. İki kuyuda yüzey sularından kaynaklanan yoğun kirlenme olduğu tespit edildi. Evsel atıkların aşırı yağışlarla süzülmeden taban sularına indiği için kirlenmiştir. İlçemizde iki kuyuda kirliliği bulduk ve devre dışı bıraktık. İlçemizin içme suyunu sağlayan daha 20 kuyumuz var. Bunlarda laboratuvar sonuçlarına göre bir kirlilik rastlanmadı. Ayrıca içme sularımızı periyodik şekilde laboratuvar analizini yaptırıyoruz" diye konuştu.

'SUYA YATIRIM YAPILMAMIŞ'

Bucak'ta geçmişte içme suyuna yatırım yapılmadığını, en yeni su deposunun 30 yıllık olduğunu vurgulayan Sezgin, şöyle devam etti:

"50 yıllık depo var ve yapıldığı tarihi kimse hatırlamıyor. Biz 29 depodan aldığımız suyu depolarda yapılan klorlama ile şehrimize aktarıyoruz. Şehrin içme suyu şebekesi eski tarihli. Yıllarca yatırım yapılmamış, küçük tedbirlerle bugüne kadar gelmiş. Buna ilişkin ciddi anlamda bir çalışma yapmakta yarar var."

'BAŞVURULAR AZALDI'

Yalçın Sezgin, ilçede mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuruların önceki günlere göre azaldığını da belirterek, "Bucak büyük bir ilçe, mutlaka rahatsızlıklar olacak. Ama sağlık kuruluşlarımızda mide bulantısı, kusma ve ishal salgını vakaları azaldı. Yine de tedbirli olmalıyız. İçme suyu kuyusundaki bakterinin bulaşmanın yayılma ihtimali var. Aynı hane içerisindeki vatandaşlarımızın birbirleriyle temaslarında dikkatli olmalı, hijyene önem vermeli, hasta olan bireyle temaslarına dikkat etmeleri gerekmektedir" dedi.



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