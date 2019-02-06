Bucak Kaymakamı Sezgin: Şehir şebekesinde bulunan bakterilerle mücadele ediyoruz (2)

BUCAK'TA SAYI 2 BİN 213 OLDU

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bucak ilçesinde pazar gecesinden bugün saat 15.00'e kadar bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvuran kişi sayısının 2 bin 213 olduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Bucak ilçe merkezinde 3 Şubat Pazar gecesinden itibaren vatandaşlarımızı etkileyen, çeşitli yakınmalarla hastanelere başvurmalarına neden olan etkenin tespit edilmesi üzerine alınan tedbirler sonucunda 5 Şubat Salı gece saatlerinden bu yana vaka sayılarında azalma gerçekleşmiştir. Bundan sonraki süreçte, daha önce içilmiş olan sudan kaynaklanan rahatsızlıklar görülebilmektedir. 6 Şubat Çarşamba günü saat 15.00 itibarıyla hastaneye başvuran kişi sayısı 2 bin 213, yatarak tedavi altına alınan kişi sayısı ise 21 olup, bunlardan hiçbirisinde hayati tehlike bulunmamaktadır. Rahatsızlıkları hafif düzeyde görülmektedir. Valiliğimizin koordinasyonu altında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından içme suyu sondaj kuyuları ve su depolarında alınan tedbirler etkili sonuç vermiştir. Başta klorlama çalışması olmak üzere tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasına devam edilmektedir. Ayrıca hastanelere başvuran vatandaşlarımıza bilgilendirme broşürü verilmektedir. Bucak ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın şebeke suyunun kullanımı konusunda daha önce yaptığımız uyarıları dikkate almaları, şebeke suyunu kaynatarak kullanmaları, özellikle el yıkama ve tuvalet hijyeni konusunda duyarlı olmaları, sokaklarda bulunan çeşmelerden su içmemeleri önem taşımaktadır. Rahatsızlık geçiren bütün vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyoruz."



Mesut MADAN/BURDUR, ()