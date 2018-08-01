Buca'da yanan 60 hektar alanı ağaçlandırma çalışmaları başladı

İZMİR, () - İZMİR Orman Bölge Müdürlüğü'nce Buca ilçesinde yanan 60 hektarlık ormanlığın yeniden ağaçlandırılması için harekete geçilerek, enkaz temizlik çalışmalarına başlandı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yaz aylarında neredeyse her gün çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye aralıksız devam edilirken, yanan alanların tekrar ağaçlandırılması için çalışmalar yürütülüyor. Buca Göleti yakınlarındaki bahçede, 13 Temmuz'da, kaynak yapılırken çıkan kıvılcımların neden olduğu alevler sonucu yanan 60 hektarlık ormanlıkta ağaçlandırma çalışmaları için start verildi. İzmir Orman işletme Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla saha, yanmış ağaç enkazlarından temizlenmeye başlandı.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, yapılan çalışmaları havadan helikopterle yerinde denetledi. Yangının, İzmir'in gözbebeği olan binlerce hektarlık Buca Ormanlarını yakabilecek riske sahipken, gerek havadan gerekse yerden yapılan hızlı ve yerinde müdahaleyle 60 hektarlık alanda tutulduğunu kaydeden Aybal, "Her zaman söylediğimiz gibi biz yanan orman alanlarını yılı içinde yeniden ağaçlandırıyoruz. Şu anda bu bölgede 4'er kişilik 7 çalışma postası ve iş makinelerinin desteği ile saha enkazlardan temizleniyor. Eylül başı gibi de dozerlerimiz sahaya girerek, toprağı sürüp, işleyecek, fidan dikimine hazır hale getirilecek. Kasım ayından itibaren de ilk fidanları toprakla buluşturacağız. Sahaya yaklaşık 100 bin adet çeşitli türlerde fidanlar dikeceğiz" dedi

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