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Buca'da en acı Anneler Günü; 24 kaza kurbanı toprağa verildi (5)

BAŞBAKAN YILDIRIM: ANASIZLIĞIN NE OLDUĞUNU BİLİRİM Başbakan Binali Yıldırım, Eyüp Sultan Cami'ndeki cenaze törenine katıldı. Cami çıkışında gazetecilere değerlendirmede bulunan Yıldırım, şunları söyledi: "Acımız büyük. Başımız...

Buca'da en acı Anneler Günü; 24 kaza kurbanı toprağa verildi (5)

BAŞBAKAN YILDIRIM: ANASIZLIĞIN NE OLDUĞUNU BİLİRİM
Başbakan Binali Yıldırım, Eyüp Sultan Cami'ndeki cenaze törenine katıldı. Cami çıkışında gazetecilere değerlendirmede bulunan Yıldırım, şunları söyledi:
"Acımız büyük. Başımız sağolsun hayatını kaybedenlerin yakınlarına ailelerine başsağlığı diliyorum. Bugün Anneler Günü. İsterdik ki daha iyi şekilde annelerimizin gününü analım. Anneler Günü annelerimizin acısıyla birleşti. Annelerimiz her şeyimiz. Onlar olmasa olamazdık. Annesini genç yaşta kaybeden biri olarak anasızlığın ne olduğunu bilirim. Bütün annelerin bugününü buruk da olsa tebrik ediyorum. Şehit analarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Büyük bir kaza her yönüyle araştırılacak. Sonunda kazanın sebebi mutlaka ortaya çıkacaktır. Sebebi ne olursa olsun giden geri gelmiyor. Eksikler araçta varsa, sürücüde varsa bunların hepsi ortaya çıkar."
'KAZA HER YÖNÜYLE ARAŞTIRILACAK'
Başbakan Binali Yıldırım, kazanın her yönüyle araştırılacağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kaza her yönüyle araştırılacak. Hata sürücü hatası mı yol hatası mı kontrol edilecek. Yol nedeniyle yapılan kaza oranı çok azaldı ama hiçbir şey 'Yolların kralı yoktur, yolların kuralı vardır' gerçeğini değiştirmez. 1-2 dakika acele çok şey fark ettirir. Bizim arzumuz tabi seyahat eden vatandaşlarımızın sevdiklerine ulaşması, kavuşmasıdır. Onların yollarda acı çekmelerini, yollarda bu ve buna benzer kazalara kurban gitmelerine arzu etmiyoruz. Bakın 24 tane ocağa ateş düştü. Bu acı az bir acı değil, Allah başka buna benzer kaza bela vermesin."

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