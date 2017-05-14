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Buca'da en acı Anneler Günü; 24 kaza kurbanı toprağa verildi (4)

"AH OĞLUM SANA 'GİTME' DEDİM" Muğla- Marmaris karayolundaki kazada 23 kişiyle birlikte yaşamını yitiren midibüs şoförü Armağan Sertbaş'ın cenazesi Buca'nın Kaynaklar Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze...

Buca'da en acı Anneler Günü; 24 kaza kurbanı toprağa verildi (4)

"AH OĞLUM SANA 'GİTME' DEDİM"
Muğla- Marmaris karayolundaki kazada 23 kişiyle birlikte yaşamını yitiren midibüs şoförü Armağan Sertbaş'ın cenazesi Buca'nın Kaynaklar Köyü'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze töreninde Armağan Sertbaş'ın babası Şakir Sertbaş, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Oğlu için gözyaşı döken Şakir Sertbaş, "Oğluma 'gitme' dedim. 'Baba söz verdim, gitmeliyim' dedi. Normalde kendi aracı vardı. Arkadaşı rica etmiş, söz vermiş. Oğlum sözünün eriydi. Dağ gibi oğlum gitti. Biz onunla arkadaş gibiydik. Şimdi o arabaları ben ne yapayım. O çocuklar bana mı kaldı. 11 aylık bebeği ve 8 yaşında oğlu vardı. Ah oğlum sana gitme dedim. Oğlum, gittin oğlum" dedi.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Armağan Sertbaş için helallik alındı. Daha sonra Armağan Sertbaş'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine gelen Armağan Sertbaş'ın arkadaşları, onun deneyimli bir şoför olduğunu, tur için bütün evrakının eksiksiz olduğunu ve kazanın şoför hatasından olmasının mümkün olamayacağını öne sürdü.
Armağan Sertbaş'ın öldüğü kazada ağır yaralanan eşi Duygu Sertbaş ile 11 aylık bebekleri Nehir Sertbaş'ın tedavilerinin Marmaris'te devam ediyor.

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