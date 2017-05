Buca'da en acı Anneler Günü; 24 kaza kurbanı gözyaşlarıyla uğurlandı (9)

KILIÇDAROĞLU DA CENAZEDE SAF TUTTU

Marmaris'teki midibüs faciasında can veren 24 kişiden Nesrin Öksüz, eşi Kemal Öksüz ve Fatma Sevindik için Yaylacık Cami'nde ikindi namazı sonrasında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, acılı ailelere başsağlığı dileğinde bulundu. Kılıçdaroğlu, ailelere taziyelerini sunduktan sonra cenaze namazı için saf tuttu. Anneler Günü için annelerine çiçek vermeyi planlayan çocuklar, çiçekleri cami avlusuna getirilen tabutların üzerine bıraktı.

Çocukları annelerinin bedenleri yerine tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü. İkindi vakti kılınan namazdan sonra Nesrin Öksüz, eşi Kemal Öksüz ve Fatma Sevindik son yolculuklarına uğurlandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, namazdan sonra yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm. Anneler Günü'nde böyle bir olayı hiç arzu etmezdik. Onları sonsuzluğa uğurladık. Geride kalanlara başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. İnşallah Türkiye bir daha böyle trafik kazasıyla karşı karşıya gelmez. En büyük üzüntümüz bunun Anneler Günü'nde olması. Çok sayıda kadın kardeşimizin hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzdü" dedi.

MOLADA EŞİNİN YANINA GİTMİŞ

Kaza sonrasında acı hikayelerde ortaya çıktı. Can verenlerden Nesrin Öksüz'ün mola sırasında bulunduğu otobüsten inip eşinin bulunduğu otobüse geçtiği öğrenildi. Karı koca, bulundukları otobüsün kaza yapmasıyla da birlikte can verdi. Bu arada turu organize eden Murat Ceylan'ın kazada ölen eşi Nazlı Ceylan için, aynı ilçedeki Kurtuluş Cami'nde tören düzenlendi. Namazda, Murat Ceylan gözyaşı döktü, eşinin tabutunu taşıdı. Nazlı Ceylan'ın da kazadan önce verilen molada, bulunduğu otobüsten kaza yapan otobüse geçtiği öğrenildi,



