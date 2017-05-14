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Buca'da en acı Anneler Günü; 24 kaza kurbanı gözyaşlarıyla uğurlandı (8)

'FRENİN BOŞALMASINDAN KAYNAKLANABİLİR' Muğla- Marmaris karayolunda meydana gelen trafik kazasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan midibüsün sahibi Bülent Ç.,...

Buca'da en acı Anneler Günü; 24 kaza kurbanı gözyaşlarıyla uğurlandı (8)

'FRENİN BOŞALMASINDAN KAYNAKLANABİLİR'
Muğla- Marmaris karayolunda meydana gelen trafik kazasının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor. Olayın ardından gözaltına alınan midibüsün sahibi Bülent Ç., Ula İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade verdi. Bülent Ç., ifadesinde şunları söyledi:
"Kazada ölen ve yaralananların çoğu ile yakınlığım bulunuyor. Olayı duyar duymaz şok yaşadım. Böyle bir şey nasıl olur diye sürekli kendimi sorguladım. Sürekli olarak aracın periyodik bakımlarını yaptırıyordum. Midibüsü Murat Ceylan'a kiraladım. Armağan Serttaş, eşinin çocuğuyla birlikte geziye gideceğini öğrenince otobüsü kendisi kullanmak istemiş. Armağan'ın direksiyonu çok iyidir. Kazada ihmal olduğunu düşünmüyorum. Frenin boşalmasından kaynaklanabilir. Olayda hiçbir suçum ve kabahatim yoktur." 

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