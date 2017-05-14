Buca'da en acı Anneler Günü; 24 kaza kurbanı gözyaşlarıyla uğurlandı (7)

ŞOFÖRÜN OĞLU GEZİYE GİTMEYİNCE KURTULDU

Kazada eşi Duygu ve 11 aylık kızı Nehir'in yaralandığı kazada ölen midibüs şoförü Armağan Serttaş'ın, 8 yaşındaki oğlu Şakir'in ise geziye gitmediği ortaya çıktı. Minik Şakir'in, hafta sonu aynı adı taşıdığı dedesi Şakir Serttaş'ın, Kaynaklar Mahallesi'ndeki evinde kaldığı için geziye gitmediği belirtildi.

Anne- babasına çok düşkün olan minik Şakir'e, babası Armağan Serttaş'ın öldüğü, annesi Duygu ile 11 aylık kardeşi Nehir'in yaralandığı söylenmedi.

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