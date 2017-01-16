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Buca'da CHP'lilerden başkanlığa karşı 3 günlük eylem

İZMİR'in Buca İlçesi'nde toplanan bir grup CHP'li, ellerinde Atatürk posterleri ve başkanlığa karşı üzerinde 'Hayır' yazan dövizlerle eylem yaptı. TBMM'de görüşmeleri devam eden Anayasa değişikliğine karşı olduklarını belirten...

Buca'da CHP'lilerden başkanlığa karşı 3 günlük eylem
İZMİR'in Buca İlçesi'nde toplanan bir grup CHP'li, ellerinde Atatürk posterleri ve başkanlığa karşı üzerinde 'Hayır' yazan dövizlerle eylem yaptı. TBMM'de görüşmeleri devam eden Anayasa değişikliğine karşı olduklarını belirten CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, "Başkanlığa karşı olduğumuzu göstermek için başlattığımız eylem 3 gün sürecek. Bu eylemlerde, 1 dakika boyunca hiç bir şey yapmadan elimizdeki döviz ve posterlerle bekleyeceğiz" diye konuştu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir tur oylamıs tamamlanan 'Cumhurbaşkanlığı sistemi' adı verilen Anayasa değişikliği teklifine karşı Buca İlçesi Şirinyer Semti'nde bir grup CHP'li eylem yaptı. "Başkanlığa karşı ayağa kalkıyoruz" sloganıyla yola çıkan CHP'liler, semtin en yoğun caddesinde, ellerinde Atatürk posterleri ve başkanlığa karşı üzerinde 'Hayır' yazan dövizler taşıyıp "Başkanlığa hayır" diye slogan attı. CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, "Başkanlığa karşı olduğumu göstermek için başlattığımız eylem 3 gün sürecek. Bu eylemlerde, 1 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan elimizdeki döviz ve posterlerle bekleyeceğiz. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada, hep beraber diktaya karşı ayağa kalkmaya davet ediyoruz. Eylemimiz önümüzdeki 2 gün kentin farklı noktalarında devam edecek" dedi. Yol kenarından araç sürücülerine de ellerindeki dövizleri gösteren CHP'lilere, çevredeki binalarda yaşayanlarla bazı sürücüler destek verdi.

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