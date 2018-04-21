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Buca'da bıçak sırtı derbi

İZMİR, () TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor ile şampiyonluk hesapları yapan Menemen Belediyespor, yarın hayati önem taşıyan maçta kozlarını paylaşacak.  Yeni Buca Stadı'nda Serkan Tokat'ın yöneteceği...

Buca'da bıçak sırtı derbi

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma savaşı veren Bucaspor ile şampiyonluk hesapları yapan Menemen Belediyespor, yarın hayati önem taşıyan maçta kozlarını paylaşacak. 
Yeni Buca Stadı'nda Serkan Tokat'ın yöneteceği İzmir derbisinin başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak. Ev sahibi Bucaspor'da kart cezalıları Emre Toraman, Emre Özkan ve Oğuz Aydın görev yapamayacak. Konuk ekip Menemen'de ise sol bek Yasin Güreler derbide forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları 1 TL olarak satışa sunulacak. Menemen Belediyesporlu futbolseverler ise güvenlik nedeniyle stada giremeyecek. 
Sıralamada 31 puanla 14'üncü basamakta yer alan Bucaspor'un teknik direktörü Yüksel Kepoğlu sezonun en kritik maçlarından biri oynayacaklarını söyledi. Geçen hafta 1-0 kazanılan Afyonspor karşılaşmasının takıma büyük moral aşıladığını anlatan Kepoğlu, "Takımıma sonuna kadar inanıyorum. Taraftarımızın desteği ile 3 puan bizim olacak" dedi. 
Lider Hatayspor'u 2 puan geriden takip eden 2'nci Menemen Belediyespor'un çalıştırıcısı Suat Kaya ise, "Çok zorlu bir deplasmana çıkacağız. Bu maçı kaybeden büyük yara alır" yorumunu yaptı. 
Sezonun ilk yarısındaki maçı Menemen 5-1 kazanmıştı. 
İki takımın muhtemel 11'leri ise şu şekilde:
BUCASPOR
Hüseyin - Sancar, Murat, Ömer, Abdullah, Uğurcan, Onur, Devrim, Saruhan, İbrahim, İlyas
MENEMEN BELEDİYESPOR
Bayram - Semih, Cihan, Veli, Mert, Samet Günhan, Taşkın, Mustafa, Murat, Ozan, Samed Ali

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