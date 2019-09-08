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Buca Belediyesi'nden kurtuluşa özel İzmir videosu
BUCA Belediyesi'nce İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'ün 97'nci yıl dönümü, yayınlanan videoyla kutlandı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından başlatılan 'Sizce İzmir ne demek' anketine gelen popüler cevaplarla video hazırlandı. İzmir'in...
GENEL 08.09.2019, 10:29
BUCA Belediyesi'nce İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'ün 97'nci yıl dönümü, yayınlanan videoyla kutlandı. Belediyenin sosyal medya hesaplarından başlatılan 'Sizce İzmir ne demek' anketine gelen popüler cevaplarla video hazırlandı.
İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül öncesi, Buca Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden özel çalışma başlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen kurtuluş mücadelesinin, İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasıyla zaferle sonuçlandığı, 9 Eylül 1922'nin 97'nci yıl dönümüne özel, sosyal medyadan anket yapıldı. Buca Belediyesi ve Başkan CHP'li Erhan Kılıç'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ankette, İzmirliler için kentin ne ifade ettiği, 'Sizce İzmir ne demek' diye soruldu. Yoğun ilgi gösterilen ankette popüler olan yanıtlar içinde hoşgörü, kardeşlik, aydınlık, özgürlük, cumhuriyet gibi kent kimliğine dair kelimeler yer aldı.
Cevapların ardından 9 Eylül'ün ruhuna uygun olarak İzmir videosu hazırlandı. Buca'nın sembol yerlerinde çekilen videoda her yaştan ilçe sakinleri, İzmir'i anlattı. Video ile tüm İzmirlilerin 9 Eylül kurtuluş gününü kutlayan Başkan Erhan Kılıç ise "İzmir demek; cesaret demek, kurtuluş demek" dedi.
İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül öncesi, Buca Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden özel çalışma başlatıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleştirilen kurtuluş mücadelesinin, İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasıyla zaferle sonuçlandığı, 9 Eylül 1922'nin 97'nci yıl dönümüne özel, sosyal medyadan anket yapıldı. Buca Belediyesi ve Başkan CHP'li Erhan Kılıç'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ankette, İzmirliler için kentin ne ifade ettiği, 'Sizce İzmir ne demek' diye soruldu. Yoğun ilgi gösterilen ankette popüler olan yanıtlar içinde hoşgörü, kardeşlik, aydınlık, özgürlük, cumhuriyet gibi kent kimliğine dair kelimeler yer aldı.
Cevapların ardından 9 Eylül'ün ruhuna uygun olarak İzmir videosu hazırlandı. Buca'nın sembol yerlerinde çekilen videoda her yaştan ilçe sakinleri, İzmir'i anlattı. Video ile tüm İzmirlilerin 9 Eylül kurtuluş gününü kutlayan Başkan Erhan Kılıç ise "İzmir demek; cesaret demek, kurtuluş demek" dedi.
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