Bu yolda sadece yalın ayak yürünüyor

Aleyna BAYRAM/ORTAHİSAR (Trabzon), () - TRABZON’un Ortahisar ilçesinde, belediye tarafından 12 bin 300 metrekarelik alana, endemik bitki türleri ve yağmur bahçeleriyle biyolojik göletin yer aldığı, 1,4 milyon liraya mal olan 'Ekopark' inşa edildi. Parkta ayrıca ‘Yalın Ayak Yolu’ oluşturuldu. Yolun girişine konulan tabelada, çıplak ayakla yürüyüşün, vücudun denge sistemi için yararlı olduğu, elektron dengesi sağlanarak, stresten kurtulmayı desteklediği belirtildi. Parka gelenler, ayakkabı ve çoraplarını çıkarıp, yürüyüş yapıyor.

Ortahisar Belediyesi'nce geliştirilen projeyle 12 bin 300 metrekarelik alan üzerinde, endemik bitki türleri ve yağmur bahçeleriyle biyolojik göletin yer aldığı 'Ekopark' inşa edildi. Trabzonspor'a yıllarca ev sahipliği yapan Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun çimleri de sökülerek, parka monte edildi. 1,4 milyon liraya yaptırılan parkta, ilgi çeken 'Yalın Ayak Yolu’ da oluşturuldu. Yolun girişine konulan tabelada, çıplak ayakla yürüyüşün, vücudun denge sistemi için yararlı olduğuna, elektron dengesi sağlanarak, stresten kurtulmayı desteklediğine vurgu yapıldı. Parka gelen Trabzonlular, ayakkabı ve çoraplarını çıkararak, yolda yalın ayak yürüyüş yapıyor. Orman ekosistemine benzetilen parka gelenler, eğlenceli vakit geçiriyor.

YALIN AYAK YÜRÜMENİN FAYDALARI TABELADA

Parktaki 'Yalın Ayak Yolu'nun girişine konulan tabelada, çıplak ayakla yürümenin faydaları, şöyle sıralandı:

* Ayak tabanı ile alışık olmadığı yüzeyleri ve farklı noktalarda farklı baskıları hisseden insanın vestibüler (denge) sistemi uyarılmış olur. Bu uyarılmalar insanın daha zinde hissetmesine neden olur, denge sistemi için iyi bir egzersizdir.

* Günlük yaşamda daha önce uyarılmamış kas gruplarına alışık olmadığı küçük yükler biner ve bunların uyarılmasıyla kişide fiziksel toparlanmalar, daha güçlü kas yapısına yönelik ilk adımlar atılmış olur.

* Vücudun elektron dengesi sağlanarak stresten kurtulmanın en önemli şartlarından biri yerine getirilmiş olur.

* İnsanın alışık olduğundan farklı bir tonda ayaklarının uyarılmasıyla kan dolaşımında küçük değişiklikler yaşanır. Düzenli egzersizle ayak ağrılarında azalma görülür.

* Kullanıcıları eğlenceli bir yolla fiziksel egzersize teşvik ederek çağımızın en önemli sorunlarından biri olan hareketsizliğe karşı önemli bir cephe oluşturulmuş olur.

* Tansiyonun düzenlenmesi yönünde pozitif etkiler görülür.

'RADYOAKTİF IŞINLARA MUHATAP OLANLARA İYİ GELİYOR'

Projeyi hayata geçirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sık yapılaşma nedeniyle şehir merkezinde azalan yeşil alanların artırılması için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Trabzonluları doğa ve toprakla buluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Ekolojik alan oluşturduklarını kaydeden Genç, "Projemiz, 2016 yılı Antalya EXPO Fuarı’nda ekolojik özellikleri de dikkate alınarak, 521 proje arasından 15'inci seçildi. Özellikli bir park. Parkta, yağmur suyunun emilerek, topraktaki yeraltı sularına karışımı açısından mini bir gölümüz mevcut. Park alanında yalın ayak yürüyüş yolu oluşturduk. İnsanlarımız, günlük hayatta çeşitli yollarla radyoaktif ışınlarla muhatap oluyor. Toprakla beraber insanın vücudunu, bedenini buluşturduğumuzda bununda sağlığa bilimsel manada katkı sağladığı kanıtlanmış. Bu amaçla yalın ayak yürüyüş yolu oluşturduk” dedi.

Trabzon'un değerlerine yer ayırmaya da özen gösterdiklerini vurgulayan Başkan Genç, "Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nun çimleri özel ekiplerle parka taşındı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerin hatırasını yaşatmak için parka vatandaşlarla beraber zeytin fidanı diktik. Parkımızı milli, manevi, sportif müşterek değerlerimizle birlikte donatmaya da özen gösteriyoruz" diye konuştu.

TRABZONLULAR, YALIN AYAK YÜRÜYÜŞÜ SEVDİ

Kent sakinleri de orman dokusundaki parkta vakit geçirmekten keyif aldığını dile getirdi. Günal Aykanat, parkta herkesin çok eğlendiğini belirterek, "Benim ve torunlarım için vazgeçilmez bir nimet. Her hafta sonu buraya yürüyüşe geliyorum. Çam kokusu eşliğinde burada yürüyüş yapıyorum. Stresimi atıyorum ve temiz hava alıyorum" dedi.

Parka ilk defa geldiğini anlatan Hatice Aktan ise "Çok güzel bir park. Çok beğendik. Trabzon zaten yeşilliği ile meşhur bir yer. Lakin son dönemlerde şehirde yapılan yapılar yüzünden betonlaşma iyice artmıştı. Şimdi biz burayı görünce çok mutlu olduk. Şehrin içinde ve her an gelebilecek olduğumuz bir yerde" diye konuştu.

Parka çocukları ve torunlarıyla geldiğini dile getiren Ayşe Akpınar da 'Yalın Ayak Yolu'nda yürüyerek, stres attıklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI