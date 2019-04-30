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Bu tavuklar mavi yumurtluyor

Erhan KASIRGA/MANİSA, ()- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan ve bahçesinde tavuk besleyen Mustafa Gürer'in Amerikan ırkı tavukları, açık mavi renkte kabuklu yumurta yumurtluyor. Kuşlubahçe Mahallesi'nde yaşayan ve beyaz eşya üreten...

Bu tavuklar mavi yumurtluyor

Erhan KASIRGA/MANİSA, ()- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan ve bahçesinde tavuk besleyen Mustafa Gürer'in Amerikan ırkı tavukları, açık mavi renkte kabuklu yumurta yumurtluyor.
Kuşlubahçe Mahallesi'nde yaşayan ve beyaz eşya üreten bir fabrikada işçi olarak çalışan Mustafa Gürer (27), kuş merakı nedeniyle bir süre 100 çift muhabbet kuşu besledi. Ancak işi nedeniyle kuşlarla fazla ilgilenemeyen Gürer, daha sonra bunları sattı. Gürer'in internette gördüğü, Kuzey Amerika ırkı olan 'Ameraucana' cinsi, kabuğu açık mavi renkli olan yumurta yumurtlayan tavuklar dikkatini çekti. Düzce'de üretim yapan bir kişiye ulaşıp 10 yumurta satın alan Gürer, evine aldığı kuluçka makinesi ile civcivlerin çoğalmasını sağladı ve zamanla 50 civcivi oldu.
YUMURTALARI DA CİVCİVLERİ DE SATIYOR
Yumurtaları satmanın yanı sıra komşularıyla da paylaşan gürer mavi renk yumurtaların dikkat çektiğini belirtti ve, "Merak eden komşularım var. Onlara da veriyorum. Biz de yiyoruz. Lezzeti pazarda aldığımız yumurtadan daha iyi. Bu yumurtanın diğer yumurtalardan farkı ise tatlı bir tadının olması" dedi. Türkiye'nin her yerine yumurta ve civciv gönderdiğini de belirten Gürer, "İsteğe göre yumurta ya da civciv gönderiyorum. Tavukların fiyatları 200 lira, yumurtanın fiyatını ise 7 lira" dedi.
Manisa Veterinerler Odası Yönetim Kurulu Üyesi Veteriner Hekim Bilal Birlik, "Bir tavuktan zararlı bir şey çıkmaz. Özellikleri bakımından daha yoğun olabilir. Bir civciv oluşturabilen bir yumurtadan bahsediyoruz. Cinsi fark etmiyor. Eğer bir yumurtadan civciv çıkabiliyorsa, bu yumurta sağlıklı demektir. Onun için vatandaşlar mavi yumurta yiyebilir. Genel anlamda da yumurta çok sağlıklı bir gıdadır" dedi. 

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