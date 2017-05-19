Bu tank dalış turizmi için batırılacak

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), () - TÜRKİYE'nin önde gelen dalış merkezlerinden Antalya'nın Kaş İlçesi'nde bir tank, dalış turizmi için batırılacak. Daha önce batırılan gemi ve uçağın ardından yarın batırılacak tank, turizme hizmet edecek.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun çabalarıyla Türkiye'nin önemli dalış noktalarından Kaş'ta yeni bir dalış noktası oluşturmak amacıyla tank batırılacak. Dalış turizmini geliştirmek hedefiyle batırılacak tank, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden sağlandı. ABD yapımı 45 ton ağırlığında 1960 model tank Konya'dan Kaş'a getirildi. Görev süresi tamamlanan ve 4 personel taşıyabilen tankın üzerinde 105 milimetre top yer alıyor. Büyük bir vinçle eski Kaş Yat Limanı'nda indirilen tank, uzman dalgıçlar tarafından balonlarla su yüzeyine taşınacak. Tank, bir tekne yardımıyla Kaş'ın yaklaşık 1,5 mil açıklarındaki Güvercin Adası Bölgesi'nde yarın saat 16.00'da batırılacak.

ANTALYA'NIN SUALTI ZENGİNLİKLERİ

Antalya'nın, Kemer'de 1917 yılında Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul tarafından batırılan Paris 2 batığı ve Antalya Yat Limanı açıklarında 1942 yılında batırılan St. Didier Fransız savaş gemisi ile Manavgat'ta yer alan 1944 yılında batmış olan B-24 ABD savaş uçağı gibi sualtı zenginlikleri bulunuyor. Dalış turizmini artırmak amacıyla 2008 yılından sonra Antalya sularında 3 gemi ve 1 uçak daha batırıldı. Kaş açıklarında 2011 yılında da 50 yıllık Sahil Güvenlik botu batırıldı. Kıbrıs Barış Harekatı'nda da kullanılan ve 1998 yılında hurdaya ayrılan Dornier tipi savaş uçağı ise 2012 yılında ise Antalya Yat Limanı açıklarında turizm için batırılmıştı.

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