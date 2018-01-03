Bu sosyal markette yok yok

BALIKESİR’e bağlı Altıeylül İlçe Belediyesi'nin, 15 Mayıs 2015’te açtığı Altıeylül Gelişim Merkezi (ALGEM), yoksullara destek olurken, gençlerin iş sahibi olabilmesi için de çeşitli çalışmalar yaptı.

Ekonomik sıkıntı çekip ihtiyaç sahibi olanlar için haftanın 7 günü hizmet veren sosyal markette, yağdan pirince, çaydan şekere, deterjandan şampuana 420 çeşit ürün, ilçe sınırları içerisinde bulunan 81 kırsal, 13 merkez mahalle olmak üzere toplam 94 mahalledeki 2 bin 475 yoksulun gereksinimleri karşılanıyor. İhtiyacı olanlar, ALGEM’in hazırlattığı, belediye tarafından her ay belirli oranda sanal para yüklenen Altıeylül Alışveriş Kartı (ALKART) ile marketten gereksinimlerini karşılıyor. Ayrıca ALGEM Giyim Mağazası’nda azlık ve kışlık giyecekler ALKART ile alınabiliyor. İkinci el giyim mağazasından yalnız sisteme kaydı olanlar değil ihtiyacı olan diğer kişiler de yararlanabiliyor. Gelemeyecek durumda olanlara ise giysiler, ALGEM personeli tarafından adreslerine götürülüyor. Geçen yıl 276 aile 2’inci el kıyafet, 118 aile de 2’nci el ev eşyası yardımından faydalandı. ALGEM Sorumlusu Caner Çelik, merkezin 10 ayrı dalda faaliyet gösterdiğini, belirterek şöyle konuştu:

“Dar gelirli, düşkün, kimsesiz, yaşlı dul ve engellilere, sosyal marketimizle gıda ve diğer günlük gereksinimleri için yardımlarda bulunuyoruz. Evde iftar hizmeti veriyoruz. Giysi ve ikinci el eşya yardımı yapıyoruz. ALMEK ile 65 değişik alanda kurs veriyoruz. Çocuk faaliyet evimiz ile meslek kurslarına katılan kadınların çocuklarına kreş hizmeti sunuyoruz. Misafirhanemizde ev bakımını yaptığımız yaşlı ve düşkünleri, tadilat bitene kadar konuk ediyoruz. Gereksinimi olanlar berber ve kuaför hizmetimizden yararlanabiliyor. Aile danışma merkezimiz psikolojik çözümler üretiyor. Bunların yanı sıra yüz kişilik salonumuzda, söyleşiler, tiyatrolar, seminer ve konferanslar düzenliyoruz. 65 dalda, 84 kez kurs açtık. 1384 kişiye sertifika verdik, 200 kişi de ALMEK sayesinde iş sahibi oldu.”

Altıeylül Belediyesi ekiplerinin belirlediği yoksul, hasta, yaşlı, kimsesiz ve yemek yapamayacak durumdaki 257 kişiye geçen yıl ramazan ayı boyunca her gün evde iftar verildi. Ağustos, kasım aylarında yakacak odun isteyen 237 kişiye, Altıeylül Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün budadığı ağaçlardan elde edilen 25’er kiloluk 10 çuval odun verildi. ALGEM, geçen yıl Balıkesir Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte ilk kez gerçekleştirilen, 'Artık Okuldayım Projesi' kapsamında, ekonomik, ailevi ve diğer nedenler ile okula gidemeyen yüzde 70’i kız, 13’ü Suriyeli, 36 ilkokul, 85 ortaokul, 45 lise öğrencisi olmak üzere toplam 166 çocuğa ulaşıp, okul ihtiyaçlarını karşıladı. Çalışmalarla 70 öğrenciyi okullara döndürdü.

Balıkesir’deki boşanma oranının, ülke genelindeki boşanma oranından fazla olması nedeniyle harekete geçen ALGEM, başvuru yapan 344 kişiye, aile terapisinin yanı sıra, ergenlik sorunları, çocuklarda uyum ve davranış problemleri, sınav kaygısı ve bu sorunlarla baş etme yöntemleri konusunda destek verdi. Bunun yanı sıra ekonomik durumları çok kötü erkekler salı günleri saç ve sakalını, kadınlar ise saçlarını ücretsiz kestirip, kişisel bakımını yaptırıyor. İlçe sınırlarında 3 yıl içerisinde 165 çocuk sünnet ettirilirken, resmi nikahsız 6 çiftin de nikahları kıyıldı.



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