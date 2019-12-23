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Bu sergi 130 yıl geriye götürüyor

Kameralar, radyolar, tarih kokan daktilolar ve 1890’dan kalma antika körüklü fotoğraf makinesinin yer aldığı ‘Geçmişten Günümüze Teknoloji Sergisi’ genç ziyaretçilerini 130 yıl geriye götürdü. İSTEK Kemal Atatürk Okulları ‘Geçmişten...

GENEL 23.12.2019, 10:33
Bu sergi 130 yıl geriye götürüyor
Kameralar, radyolar, tarih kokan daktilolar ve 1890’dan kalma antika körüklü fotoğraf makinesinin yer aldığı ‘Geçmişten Günümüze Teknoloji Sergisi’ genç ziyaretçilerini 130 yıl geriye götürdü.

İSTEK Kemal Atatürk Okulları ‘Geçmişten Günümüze Teknoloji Sergisi’ne ev sahipliği yaptı.  Geçmişin izlerini taşıyan teknolojik yaklaşık 135 aletin bulunduğu sergide, öğrencilerin 2050 yılına ait teknolojik cihaz hayalleri de yer aldı. Sergide, kameralar, telefonlar, radyo ve müzik çalarlar, bilgisayarlar, daktilo ve hesap makineleri, oyun konsolları gibi birçok teknolojik cihaz ziyaretçilere sergileniyor. Okul müdürü Erkan Gültekin, amaçlarının ziyaretçileri 19’uncu yüzyılın sonlarından bugüne kadar tarihi bir yolculuğa çıkarmak olduğunu söyledi.

2050 TEKNOLOJİ HAYALLERİNİ ÇİZDİLER

“Üniversitelerdeki hocaların koleksiyonlarındaki ürünlerle, evlerimizdeki ürünlerimizi birleştirerek geçmişten geleceğe teknoloji gemisiyle seyahat etmeyi amaçlıyoruz” diyen İSTEK Kemal Atatürk Okulları Kampüs Müdürü Erkan Gültekin, şöyle konuştu:

“Bu seyahat yaklaşık 2 ay sürecek. Sergimizle hem okulumuzdaki, hem de dışarıdaki misafir öğrencilere atölye çalışmalarıyla bugün kullandığımız teknolojilerin aslında bir gün nereden, nasıl çıktıklarını anlatabilmek ve farkındalık yaratabilmeyi amaçlıyoruz. Hatta sergi içindeki birçok kağıt eserde de öğrencilerimizden 2050 yılında nasıl bir teknoloji ile çalışmak istedikleri yer alıyor. Onlar da tasarladılar. Bu yolculukta onlarla birlikte seyahat ediyoruz.”

TEKNOLOJİDE İNSAN YARATICILIĞI ÇOK ÖNEMLİ

Sergide 135 eserin bulunduğunu ve öğrencilerin bu eserlerden çok etkilendiklerini söyleyen Gültekin, “Öğrencilerimiz ellerindeki ürünlerin geçmişte hangi ürünlerden doğduklarını görünce çok şaşırıyorlar. Birçok ürünün de anneanne ve babaannelerinde olduğunu söylüyorlar. Bu bizi çok sevindirdi. Biz teknolojinin ilerlemesinde insan faktörünün hiç kaybolmayacağını düşünenlerdeniz. Dolayısıyla teknolojide insan yaratıcılığı çok önemli. İnsan olmadan teknoloji hiçbir zaman ilerlemeyecek. Öğrencilerimizin mutlu ve huzurlu bir gelecek için teknoloji geliştirmelerine ilham kaynağı olmak istiyoruz” diye konuştu. 

“TEKNOLOJİ HIZLA İLERLİYOR”

Sergide, makamındaki Rus hesap makinesi ile tezini yazdığı bilgisayarı sergileyen Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Bingöl, teknolojinin hızla ilerlediğini ve son 10 yılda bile hızlı bir değişim yaşandığının görülebileceğini söyledi.

Bingöl, “Teknoloji sürekli ilerliyor, daha fazla insan daha çok çalışma yapıyor. Geriye dönüp bakmakta fayda var. Bu sergi bir anlamda bunu gösteriyor. Son 10 yıla bile baksak ne kadar hızlı değişim olduğunu görmek mümkün. 1990 sonrası jenerasyon internetle doğdu ve bugün sanki bunlar herkeste varmış gibi düşünülüyor ama öyle değil. Belki onlara geri dönüp bakmak, yeni insanlara onlarsız bir dünyanın olduğunu göstermek açısından ilginç olabilir. Bence yapay zeka biraz abartılıyor. Herkes ondan konuşuyor ama o kadar da değil. İnsanların hayal ettiği kadar da bu iş hızlı gitmiyor. Henüz büyük bir tehlike yok. Hala insanlara ihtiyaç var. Sergiyi gezmekte yarar var. Biraz baktıktan sonra araştırma yapmak da gerekiyor. Bu araştırmaları yaparlarsa iyi olur” ifadelerini kullandı.

YENİ NESİLİN İLGİSİNİ, EN ÇOK CEP TELEFONLARI ÇEKTİ

Okulun öğrencilerinden Alp Mülayimsi, sergide ilgisini en çok cep telefonlarının çektiğini söyledi. Mülayimsi, “Çok güzel telefonların gelişimlerini gösteriyor. En çok buradan keyif aldım. Fotoğraf makineleri de çok güzel. Yeni gibi gözüküyorlar ancak çok eskiler. Burada tasarladığım bir şey yok ama bakıyorum ve ilham kaynağı oluyor” dedi.

Nehir Ada Güntekin ise, “Benim de en çok telefonlar dikkatimi çekti. Tuşlar çok hoşuma gitti. Günümüzdeki telefonlara bakınca çok değişik geldiler. Bence eski zamanlardaki telefonlar daha hoş gibi. Bilgisayarları da inceledim ve bana kalırsa şu anın bilgisayarları çok daha iyi” diye konuştu.

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