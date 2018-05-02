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Bu müzayedede artırmalar kedi- köpek mamalarıyla

ANTALYA, () - ANTALYA'da, hafta sonu düzenlenecek 'Sokak Hayvanları Festivali'nde, yazar Ahmet Ümit imzalı 10 kitap, müzayedede satışa çıkarılacak. Açık artırma, kedi ve köpek maması üzerinden yapılacak. Muratpaşa Belediyesi'nce sokak...

Bu müzayedede artırmalar kedi- köpek mamalarıyla

ANTALYA, () - ANTALYA'da, hafta sonu düzenlenecek 'Sokak Hayvanları Festivali'nde, yazar Ahmet Ümit imzalı 10 kitap, müzayedede satışa çıkarılacak. Açık artırma, kedi ve köpek maması üzerinden yapılacak.
Muratpaşa Belediyesi'nce sokak hayvanları için 'Sokakta sahipsiz hayvan kalmasın' sloganıyla başlatılan festival, 'Barınakta şenlik var' adıyla sürdürülüyor. Şenlik, cumartesi saat 18.00'de, Ziya Gökalp Kent Parkı'nda yapılacak. Pazar günü ise Muratpaşa Belediyesi Hayvan Barınağı ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilecek. Hayvanseveleri ve sivil toplum kuruluşları üyelerini bir araya getirecek şenliğin sanat yönetmenliğini ve koordinatörlüğünü, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı tenor Devrim Demirel gerçekleştiriyor. Çok sayıda sanatçının katılacağı etkinlikte konserler düzenlenecek.
Şenlikte, ayrıca yazar Ahmet Ümit'in etkinliğe özel imzaladığı 10 kitabı ile resimler ve fotoğraflar müzayedeyle satışa çıkarılacak. Açık artırma, kedi ve köpek maması üzerinden yapılacak. Toplanan mamalar, Muratpaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda sokak hayvanlarına ve barınaktaki hayvanlara verilecek.
Muratpaşa Belediyesi Hayvan Barınağı ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde ise Antalya Opera ve Bale Sevenleri Derneği Çocuk Orkestrası ve Korosu şarkılar seslendirecek.

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