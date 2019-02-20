Bu merkezde kasa öğrencilere emanet

BİTLİS Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) eğitim gören öğrenciler, 'Kantin Size Emanet Size Güveniyoruz' projesi kapsamında, kantinden alışveriş yaptıktan sonra parayı kasaya kendileri bırakıyor, üstü varsa da yine kendileri alıyor. Projenin amacının öğrencilere dürüstlük ve sorumluluk eğitimi vermek olduğu belirtildi.

Kentte 14 öğretmen ile 119 öğrencinin bulunduğu ve üstün yetenekli çocukların potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan BİLSEM'de farklı bir proje hayata geçirildi. Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç, merkezdeki öğrencilere dürüstlük ve sorumluluk eğitimi vermek ve iyi bir insan olarak yetişmelerini sağlamak için 'Kantin Size Emanet Size Güveniyoruz' projesini başlattı. Proje kapsamında öğrenciler, ders aralarında gidip alışveriş yaptıkları kantinde, ücreti kasaya kendileri bırakıyor, para üstünü almaları gerekiyorsa da yine kendileri alıyor. Kantindeki dolabın üzerinde de projenin adı olan 'Kantin Size Emanet Size Güveniyoruz' yazısı bulunuyor.

AMAÇ İYİ BİREY YETİŞTİRMEK

Projeyi başlatan Müdür Yardımcısı Murat Bilgiç, amaçlarının iyi insan yetiştirmek olduğunu söyledi. Bilgiç, "Toplumda doktorları veya mühendisleri yetiştirebiliriz ama iyi birer insan yetiştiremiyoruz. Bu çalışmayla ve projeyle biz aslında öğrencilerimizin bu duygularını da ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Böylece öğrencilerimiz yetiştikleri alanda sorumluluklarını bilen, sorumluluklarına sahip ve geleceğe yön verebilecek bireyler olmasını istiyoruz. Öğrencilerimiz ilk haftada uyum sağladılar. Öğrencilerimiz, öğretmenlerini veya kantinciyi görmedikleri zaman kendileri alıp vermeye başladılar" diye konuştu.

HİÇBİR SORUN YAŞANMADI

Merkezdeki öğretmenlerden Gamze Kuzu da proje sayesinde çocukların sorumluluk duygularını harekete geçirmek istediklerini söyledi. Kuzu, "Onlara güvendiğimizi göstermek istedik. Öğrenciler geliyor ve ne almak istiyorsa kendisi hesaplıyor, buradaki kasaya kendi ücretini bırakıyor. Para üstü olursa da kendisi alıyor. Biz hiçbir şekilde karışmıyoruz. Projeyi başlatalı yaklaşık üç ay oldu. Bu sürede maddi olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Yani ne bırakıyorsak hesap o şekilde çıkıyor" dedi.



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