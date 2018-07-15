Bu merkezde bağımlılıktan kurtulacak gençler iş sahibi olacak

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, () - ISPARTA'da bağımlı gençlerin tedavisi ve rehabilitasyonu amacıyla yapımına başlanan Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sona gelindi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Türkiye'de ilk olacak merkezde bağımlılıktan kurtulan gençler için özel işletmeler kurarak iş sahibi yapacaklarını belirtti.

Isparta'da Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı kapsamında yaklaşık 3 ay önce yapımına başlanan 'Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sona gelindi. Isparta- Eğirdir karayolu üzerindeki 50 dönümlük arazi üzerine konuşlandırılan 1500 metrekare kapalı alana sahip Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, kısa süre sonra faaliyete geçecek. Bağımlıların tedavi göreceği ve konaklayacağı merkezin yaklaşık maliyeti 2 milyon lira olan binasını bir hayırsever yaptırırken, içerisinde yer alacak birimler, malzemeler ve kurulacak atölyelerin yaklaşık 3 milyon lira olan maliyeti ise Isparta Valiliği öncülüğünde ilgili kurumların bütçesinden karşılanacak.

'UYUŞTURUCU TEHDİT BOYUTUNA GELDİ'

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde son çalışmaları yerinde inceledikten sonra Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Vali Günaydın, bağımlılığın ülke için tehlike olmaktan çıkıp, tehdit boyutuna geldiğini belirterek, "Bağımlılıkla mücadelede bütün kurumlar çok ciddi şekilde çalışıyor. Ciddi projeler ortaya koyuyor. Biz de Isparta olarak bu işin içinde olan özellikle çocukları bağımlı aileleri dinleyerek böyle bir proje oluşturduk" dedi.

'AMAÇ TEKRAR UYUŞTURUCUYA DÖNMESİNLER'

Projenin ana unsurundan bahseden Vali Günaydın, "Burada tedavisini yaptığımız gençler sokağa döndükleri zaman tekrar uyuşturucuya dönmesin, bizim esas üzerinde durduğumuz konu bu. Ailelerle yaptığımız görüşmede bu çocuklarımızı tedavi ettikten sonra yaklaşık yüzde 70'i tekrar uyuşturucuya dönüyor. Bunun önüne geçmek için böyle bir proje oluşturduk" diye konuştu.

PROJENİN ORTAKLARI VAR

Vali Günaydın, proje kapsamında bağımlıların tedavi edilmesinin ardından merkezde kurulacak imalathanelerde iş sahibi yapacaklarını vurguladı. Özellikle bağımlı gençlerle yaptığı görüşmelerden bahseden Vali Günaydın şöyle devam etti:

"'Evet biz tedavi görüyoruz. Tedavimizi yaptırıyoruz. Ancak sokağa çıktığımızda, hayata geri döndüğümüzde iş aradığımızda çok büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. Gittiğimiz işletmelerde bizleri ötekileştiriyorlar. Bizleri kabul etmiyorlar. Çoğunlukla iş vermiyorlar. İş yerlerinin bize bakışı iyi değil' diye ifade ettiklerinde biz de bu gençlerimizi burada tutmak, kendilerini iş sahibi yapabilmek için projemize bir şirket kurma alanı ekledik. Bu şirketimizin ortakları bağımlılık tedavisi gören gençlerimizin aileleri. Bu çocuklarımız bu alanda tedavilerini gördükten sonra atölyelerimizde, hayvancılıkla ilgili işletmelerimizde, sabun imalathanelerimizde çalışarak iş sahibi olacak, üretecek ve tekrar bağımlı hale gelmemeleri için gereken her türlü eğitimi alacak. Projenin ana unsuru budur."

'ATÖLYELER VE İMALATHANE VAR'

Isparta'daki uyuşturucu bağımlısı çocukların aileleri tarafından kurulan Isparta Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği (UYUMDER) sayesinde bugüne kadar 120 gencin tedavi edildiğini kaydeden Vali Günaydın, bu mücadeleyi daha ileri seviyeye taşımak istediklerine işaret etti. Merkezin yapısından da bahseden Vali Günaydın, "Çocuklarımızın tedavi göreceği ve yatakhanelerin olduğu alan 1500 metrekare. Fakat bunun dışında demir doğrama ve ahşap atölyesi, besihane, sabun imalathanemiz var. Ve biz ihtiyaç duyduğumuzda yatırımları da yapacağız. Başka gelir getirici herhangi bir faaliyette bulunmak gerekiyorsa şirketin faaliyet göstereceği alana uygun yatırımları da burada gerçekleştirmiş olacağız. Yerimiz yeterlidir. Atölyelerimizin yapımı devam ediyor. İnşallah çok kısa süre içerisinde gençlerimizi burada eğitimle beraber iş sahibi de yapacağız. Diğer faaliyetlerimiz de aşama aşama hayata geçecek" dedi.



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