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Bu maçı sadece evliler, kadın ve çocuklar izleyebilecek (3)

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: KARARI KINIYORUM Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, amatör lig karşılaşmasına sadece evli erkeklerin eşleriyle birlikte ve 12 yaşından küçüklerin alınması kararına tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün...

GENEL 21.09.2019, 18:48
Bu maçı sadece evliler, kadın ve çocuklar izleyebilecek (3)

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN: KARARI KINIYORUM
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, amatör lig karşılaşmasına sadece evli erkeklerin eşleriyle birlikte ve 12 yaşından küçüklerin alınması kararına tepki gösterdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün kararını eleştiren Şahin, "Burada öğrendiğim kadarıyla insanlara, 'yanındaki kişilere eşiniz mi?' diye soruluyormuş. Herhalde bir dahakine 'evlilik cüzdanınızda var mı?' diye soracaklar. Bu tarz ve bu seyirci yasağı güvenlik sebebiyle çıkmış. Eğer bir amatör futbol maçının güvenliğini sağlayamıyorsanız o koltukta oturmayacaksınız demektir. Sıradan bir amatör bir futbol maçında güvenliği sağlayamayıp, seyirciyi yasaklayan, emniyeti sağlayamayan emniyet müdürlerini ben kınıyorum. Emniyet müdürünün görevi şehrin emniyetini sağlamaktır. Yasaklayarak olmaz" diye konuştu.
Bilecik 1'inci Amatör ligin açılış karşılaşmasında ise Bilecikspor, rakibi 1299 Bilecik'i 2-0 yendi.

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