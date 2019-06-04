Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Merkel: AB ve ABD aralarındaki problemi bir an önce çözmeli
Merkel: AB ve ABD aralarındaki...
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Soma’da 3.7 büyüklüğünde deprem
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri kararı
YSK’dan ilçe seçim kurulu müdürleri...
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına 21 yıl hapis cezası
Engelli kadına cinsel saldırı sanığına...

Bu lokantada hesap sorulmuyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, lokanta işleten Yiğit Beşparmak (27), karnı aç olup da parası olmayanları geri çevirmiyor. İşletmesinin camına yazdığı notla bu durumu duyuran Beşparmak, bu uygulamaya ömrünün sonuna...

Bu lokantada hesap sorulmuyor

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde, lokanta işleten Yiğit Beşparmak (27), karnı aç olup da parası olmayanları geri çevirmiyor. İşletmesinin camına yazdığı notla bu durumu duyuran Beşparmak, bu uygulamaya ömrünün sonuna kadar devam etmek istediğini söyledi.
Aydın'ın nüfusu en az olan ilçesi Karpuzlu'da oturan evli Yiğit Beşparmak, 2,5 yıl önce ev yemeklerinin olduğu lokanta açtı. Kardeşi Gonca Beşparmak, bir akrabası ve bir personelle birlikte 4 kişi çalıştıran Beşparmak, 3 ay önce internet sitelerini gezerken bir meslektaşının parası olmayan müşterilerden ücret almadığını gördü ve aynı uygulamayı işletmesinde başlattı. Meslektaşı gibi o da dükkanının camekanına 'Açsanız, paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile 'insanlık ölmemiş' dersiniz. Öğrenciler özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde siz de bir yemeği, başka bir öğrenciye ikram edin. Bizden yana helal olsun' yazılı notu astı. Dükkanına gelip de parasının olmadığını söyleyenlere hesap sormadı, ücret almadı.
'GÜNÜMÜZDE BU TÜR ŞEYLERE ÇOK İHTİYAÇ VAR'
İnsanlara yardım etmeyi çok sevdiğini belirten Yiğit Beşparmak, bu örneğin çoğalmasını istediğini belirterek, şöyle konuştu:
"İnternette bir lokantacı tarafından paylaşılan yazıyı gördüm. Karpuzlu'da neden olmasın dedim. İlçemizde belki bu tür insanlar çok fazla olmasa da az sayıda var. Böyle bir kampanya başlattım. Lokantanın camına astığım yazı, vatandaşların ilgisini çekti. İnsanlara yardımcı olmak, bize onur ve gurur veriyor. Bu yardımlaşmanın örnek olmasını, artmasını isterim. Yardımsever insanların daha çok olmasını isterim. Karnını doyurduktan sonra parası yoksa benim lokantamda hesap sormasına gerek yok. Yesinler, içsinler. Günümüzde bu tür şeylere çok ihtiyaç var. İmkanım oldukça ömrüm el verdikçe buna devam edeceğim."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328