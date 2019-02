Bu kuaför salonunda cep telefonu kullanmak yasak

Cemil SEVAL/MANİSA, () - MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde hizmet veren erkek kuaförü salonu işletmecisi Mustafa Atadil (37), müşterilerinin cep telefonlarını tıraş süresi boyunca rafa koyuyor. Farkındalık yaratmak isteyen Atadil, kendi imkanlarıyla oluşturduğu kitaplığından müşterilerine kitap seçtirerek bekledikleri sürede kitap okumaya teşvik ediyor.

Avni Gemicioğlu Caddesi üzerinde hizmet veren erkek kuaförü salonu işletmecisi, evli ve bir çocuk babası Mustafa Atadil, kitap okuma farkındalığı yaratmak için kolları sıvadı. Kafe konseptli dükkanında 3 ay önce 'Müşterilerimiz okuyor' ismini verdiği projesini başlatan 20 yıllık berber Atadil, müşterilerinin cep telefonlarını alarak dolapların bir rafında muhafaza ediyor. Müşterilerini ise kendi imkanlarıyla oluşturduğu, içerisinde yaklaşık 100 kitabın bulunduğu kitaplığına götürerek kitap seçtiriyor. İş yerinde geçen zaman boyunca, müşteriler kitaplarını okuyabiliyor. İsteyen müşteri ise kitabı eve götürüp, bir sonraki tıraşa gelirken beraberinde getirebiliyor.

KİTAP OKUMA ORANININ ARTMASINI İSTEDİ

Müşterilerinin uygulamadan memnun olduğunu belirten Atadil, "Ben kendim kitap okumayı, araştırmayı çok seven birisiyim. Müşterilerimiz dükkana geldiğinde sıra beklerken, tıraş olurken sürekli telefonla ilgileniyorlar. Onları teknolojiden, sosyal medyadan bir nebze de olsa uzak tutmak amacıyla bir kitaplık oluşturdum. Dükkanıma gelen müşterilerimizin kendi rızalarıyla cep telefonlarını alıyorum, rafa koyuyorum. Projemden bahsediyorum. Kitaplığıma götürüyorum müşterilerimi. Kitaplarını seçiyorlar. Daha sonra da gerek sıra beklerlerken, gerek tıraş olurlarken kitap okuyorlar. Her ne kadar ilk başlarda yadırgasalar da artık sistem oturdu" dedi. Kitap okuma oranının artmasına yönelik bu projeyi hayata geçirdiğini ifade eden Atadil, "Hepimizin bildiği gibi ülkemizde kitap okuma oranı dünya seviyesine göre düşük sıralarda. Kitap okumaya karşı bilinçlenmek, biraz daha kitap okuma oranının artmasına vesile olmak için böyle bir projeyi hayata geçirdim. Artık müşterilerimiz dükkana gelir gelmez çay- kahve eşliğinde kitaplarını okuyor. Tıraş sonrası da gayet mutlu bir şekilde dükkandan ayrılıyorlar" diye konuştu.

MÜŞTERİLERDEN TAM NOT

Müşterilerden Ziraat Mühendisi Velican Bakırlı (26), "Bu uygulama bence gayet hoş. Artık alıştık. Dükkana girer girmez telefonumuzu kendisi istemeden biz veriyoruz. Direkt kitabımı alıyorum. Ülkemizde okuma oranı zaten epey düşük seviyelerde. Bu tür uygulamaların artması gerekiyor bence. Hem bir süre telefondan uzaklaşmış oluyoruz hem de kafamızı dinlemiş oluyoruz. Bu uygulamaya diğer esnafın da katkı sağlamasını beklerim" dedi. Bir kafede barista olan Burak Gülçin (23) ise, "Ben bu uygulamayla ilk defa karşılaştım. Bu kuaför salonuna da ilk kez geldim. Bence gayet başarılı bir uygulama" dedi.



FOTOĞRAFLI