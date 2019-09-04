Bu kış kıyafetlerde ‘romantizm’ ön planda

İSTANBUL / , (Kurumsal Haber) - Eylül ayının gelmesiyle dolaplardaki yazlıklar yerini sonbahar-kış kıyafetlerine bırakmaya hazırlanıyor.

Markalar da 2019-2020 Sonbahar-Kış koleksiyonlarını sezona hazırlamaya başladı. Bu noktada romantizmin ana felsefesinden hareketle kadınların hayal gücünü ve yaratıcılığı destekleyen tasarımlar ve keskin siluetler ile BEYMEN Collection 2019-2020 Sonbahar - Kış Kadın Koleksiyonu yeni sezon için vitrinlerdeki yerini aldı.

Koleksiyon, monokrom kemik-ekru ve acı kahve panter desen birliktelikleri ile duygu ve hayalleri özgürce yönlendirmeyi hedefliyor. Keskin ve maskülen prince-des-galles takım elbise ve pardösüler ise volan ve pili detayları taşıyor. Romantik ve duygusal boş tuval renkleri, feminen volan ve fırfır detaylar ile sonbaharı karşılayan koleksiyon, hayvan desenleri ve sürpriz detaylı maskülen takımlarla dengeleniyor. Siyah ve beyazın ön planda olduğu loungewear grubunda pijama pantolon takımlar, anvelop elbiseler, şehir ve iş hayatının temsilcisi kare desenli pantolon ve etekler dikkat çekiyor.

Şehrin dinamiği içinde, kadının hayal dünyasını ve romantizmi destekleyen gül desenleriyle zenginleşen koleksiyonda siyah-beyaz art deco güller volanlı etekler, gri melanj takımlar ve zarif kırmızı triko üstlerle tamamlanıyor. Romantik pembe güller ve pembe takım elbiseler, dişi güçlü bir kadını vurgularken, koleksiyonun diğer önemli deseni olan kırmızı zincir kemer deseni ise yalın kesimlerde hayat buluyor.

DIŞ GİYİMDE 70’LERE GERİ DÖNÜŞ

Sezonun vazgeçilmezi dış giyimlerde 70’leri anımsatan pardösü tarzında hafif paltolar, kısa ve uzun puf montlar, kaban ceketler, kolları çıkarılabilen deri mont, arka bölümü tamamen güneş pilisesinden oluşan pardösü öne çıkıyor.