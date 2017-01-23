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Bu kez sorusunu çözene Cumhuriyet altını verecek

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da daha önce yayınladığı soruyu bilene 93 ay süresince emekli maaşını vereceğini söyleyen emekli matematik öğretmeni Aydın Cerit, bu kez yeni bir soru hazırladı, bilene de bir Cumhuriyet altını...

Bu kez sorusunu çözene Cumhuriyet altını verecek

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da daha önce yayınladığı soruyu bilene 93 ay süresince emekli maaşını vereceğini söyleyen emekli matematik öğretmeni Aydın Cerit, bu kez yeni bir soru hazırladı, bilene de bir Cumhuriyet altını vereceğini söyledi. Cerit'in daha önce yayınladığı soruyu bilen Prof. Dr. Afgan Aslanov, ödülü istememişti.
Samsun'da oturan emekli matematik öğretmeni, evli ve 2 çocuk babası Aydın Cerit, özellikle asal sayılar üzerine yaptığı çalışmalar ve sayılar ile ilgili hazırladığı projelere dikkat çekmek için ödüllü matematik sorusu hazırladı. Üzerinde 6 saat çalışarak sorusu hazırlayan Cerit, soruyu çözüp 6 hafta içinde Samsun Öğretmen Evi'ne gelerek kendisine ulaştıran kişilere Cumhuriyet altını vereceğini belirterek şöyle dedi:
"Yıllardır sayılarla ilgili çalışmalar yapıyorum. Özellikle asal sayılarla ilgili çok önemli çalışmalarım var. Yaptığım çalışmalara dikkat çekmek ve bu çalışmaların üstün bir teknolojiye dönüştürülebileceğine ikna etmek için böyle bir şey yaptım. Burada 229 basamaklı bir sayı var. Bunları asal çarpanlarına ayırdım. Bu sayıyı üst olarak kullanıp belirtmiş olduğum 42 adet sayıdan hangilerinin asal oluğunu bulunmasını istiyorum. Sorunun çözümü için 6 hafta veriyorum. Soruyu tam olarak çözenlere 1 adet tam Cumhuriyet altını vereceğim."
DAHA ÖNCE DE SORU HAZIRLAMIŞTI
Emekli matematik öğretmeni Aydın Cerit, daha önce de geçen Kasım ayında bir soru hazırlamış ve doğru cevaplayan kişiye 93 ay boyuncu emekli maaşın vereceğini taahhüt etmişti. Soruyu doğru cevaplayıp Cerit'e ulaştıran Beykent Üniversitesi'nden öğretim üyesi Prof. Dr. Afgan Aslanov, ödülü istememişti.

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