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Bu kez de "havalimanına işçi alacağız" diye dolandırmış

Müslim SARIYAR/İSTANBUL ()  KENDİSİNİ pilot diye tanıtan ve işsiz vatandaşları  "Havalimanında işe aldıracağım" yalanıyla dolandırdığı ididasıyla aranan Cenk Serin,  Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevi...

Bu kez de "havalimanına işçi alacağız" diye dolandırmış

Müslim SARIYAR/İSTANBUL ()  KENDİSİNİ pilot diye tanıtan ve işsiz vatandaşları  "Havalimanında işe aldıracağım" yalanıyla dolandırdığı ididasıyla aranan Cenk Serin,  Güven Timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Cezaevi firarisi olan Cenk Serin'in 11 ayrı dolandırıcılık suçundan arandığı da öğrenildi.

Geçtiğimiz yıllarda kimi zaman pilot, kimi zaman ise ünlü bir iş adamının manevi oğlu olarak hostesleri ve havalimanında çalışanları dolandırdığı iddia edilen Cenk Serin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü tarafından Kartal'da gözaltına alındı. Cenk Serin'in  14 yıl kesilmiş hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi de olduğu öğrenildi. 11 ayrı dolandırıcılık olayından arandığı da öğrenilen Cenk Serin,, geçtiğimiz yıllarda sahte isimlerle ve kurduğu sosyal paylaşım siteleriyle hostesleri de evlenme vaadiyle kandırmaya çalışmıştı.

Pilot kıyafetiyle dolaşan Cenk Serin'in başka dolandırdıkları kişiler olup olmadığı ise polis tarafından tespit edilmeye çalışılıyor. Cenk Serin,  ifadesinin ardından adliyeye sevkedilecek.

(FOTOĞRAF)

 

 

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