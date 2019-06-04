Bu kez de bayramlaşmadan çıkmadılar

ORDU'nun Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde imam Yusuf Kırca tarafından başlatılan cami önünde bayramlaşma geleneği devam ediyor. Önceki yıllarda Kırca, bayramlaşmadan bahçeden çıkılmasını engellemek için kapı önünde beklerken, iki yıldır cemaat kendisi bayramlaşma kuyruğuna giriyor.Ordu'nun Akkuş ilçesi Çayıralan Mahallesi'nde uzun yıllardır imamlık yapan Yusuf Kırca, geçtiğimiz bayramlarda bayramlaşmadan cemaatin camiden çıkmasına izin vermemesi ile gündeme geldi. Bir sonraki bayram ise Kırca, namazdan sonra herkesin serbest olduğunu istediğini yapabileceğini söyledi. Önceden cami bahçesine çıkarak cemaatin ayrılmaması için kapıları kapatan Kırca, bu kez kapıları açık tuttu. Yıllardır toplu olarak bayramlaşmaya alışan Çayıralan halkı ise, iki yıldır bayramlarda kendileri uzunca bir sıra oluşturarak tek tek bayramlaşıyor. Bu kez de bayram namazı sonrası cami bahçesinde uzunca bir bayramlaşma kuyruğu oluştu. Mahalle halkı, bir gelenek haline gelen bayramlaşma kuyruğunun fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.İmam Kırca, önceki yıl yaptığı açıklamada, cemaatin bayramlaşmadan camiden ayrılmamasının kendisini mutlu ettiğini, küslüklerin bayram vesilesi ile ortadan kalkmasını arzuladığını söylemişti.

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