Bu kedinin hem kendi hem de artık ismi ‘Şanslı’

İSTANBUL, () -MALTEPE'DE annesinin yanından ayrıldıktan bir süre sonra apartman boşluğuna düşen yavru kedi, 3 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı. Şansının yaver gitmesi sonucu hayata tutunan kediye ‘Şanslı’ adı verildi.

‘Bir giyim mağazasının apartman boşluğuna kedi düştü’ ihbarını değerlendiren Maltepe Belediyesi Arama-Kurtarma ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe itfaiyesine de haber vererek, ihbarın yapıldığı Feyzullah Mahallesi’ndeki dükkâna gitti ve kurtarma operasyonu başlatıldı.

ADI ‘ŞANSLI’ OLDU

Oldukça zor bir noktada, iki apartmanın boşluğunda ve alçıpanlarla desteklenen duvar aralığında mahsur kalan kedi için işletme sahiplerinden de izin alınarak, hem çatıdan, hem de duvardan kısmi yıkım kararı alındı. 3 saatlik zorlu bir uğraş sonucunda, mahsur kalan kediyi gün ışığıyla buluşturan ekiplere, mağazada bulunan vatandaşlar da alkışlayarak destek verirdi. Yaralı kedi belediyenin deneyimli veteriner hekimlerine teslim edildi. Bitkin olduğu görülen ve oldukça korkan yavru kedi, Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi’nde gözetim altına alındı. Burada sağlık kontrolleri yapılan, sağlığında herhangi bir probleme rastlanmayan ve “Şanslı” adı verilen kedinin annesinin bulunması, bulunamazsa sahiplendirilmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

“CAN DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Ali Kılıç, “İlk ihbarı aldıktan sonra hemen ekiplerimize talimat vererek, olay yerine ulaşıp bana bilgi aktarmalarını istedim. Operasyonu yöneten ekiplerimiz ile sürekli iletişim halindeydik. Kedimizi çabuk kurtaracağımızı düşünüyorduk ama mekânın şartları bizi zorladı. İtfaiye ekiplerimizin büyük gayretleri ve veterinerle arama- kurtarma ekiplerimizin desteğiyle bu minicik canımızı tekrar hayatla buluşturduk. Dilleri olmayan bu canlılarımızın düştükleri zor durumda onları kimse sahipsiz sanmasın. Yanlarında hayvansever kardeşlerimiz ve bizler her zaman varız” diye konuştu.

(GÖRÜNTÜ-FOTOĞRAF)