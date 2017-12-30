Bu kahvede, ince belli bardakla süt içiliyor

SAMSUN'un Ladik ilçesinde bulunan bir çay ocağında işletmecinin ince belli bardakta sıcak süt satışı yapması işlerinin artmasına neden oldu. Kadınların da işletmeye gelip sıcak süt içtiği kahvede çay az rağbet görürken işletme 'Süt kahvesi' olarak anılıyor. İşletme sahibi Turan Demir, günde 200 bardak süt sattığını belirterek, "Artık vatandaşlar da sıcak süte alıştı. Buraya gelen kimse çay istemiyor, süt istiyor. Bir bardak sütün fiyatı çay ile aynı. 75 kuruşa veriyoruz" dedi.Ladik ilçesi'nde bulunan Bahşi Mahallesi'nde yaklaşık 8 yıl önce çay ocağı açan, işletmesinde çay ve diğer içeceklerin yanı sıra sıcak süt servisi yapmaya başlayan Turan Demir, süt servisiyle satışlarını artırdı. Günde 100 bardak çayın yanı sıra 200 bardak sıcak süt sattığını söyleyen Turan Demir, şöyle dedi:"İnce belli çay bardaklarında süt veriyoruz. Çünkü genelde çay olduğu için bir farklılık olsun diye biz de süt satışı yapalım dedik. Süt daha rağbet gördü. Çaydan fazla süt satıyoruz. Genelde burası 'süt kahvesi' diye geçer. Kime sorsanız süt kahvesi diye burayı gösterirler. İlçede sadece bu işi biz yapıyoruz. Sütü yayladaki kendi hayvanlarımızın ürettiği süttür. 8 sene oldu burayı açalı, o günden beri süt satıyoruz. Süt kış aylarında biraz daha rağbet görüyor. Yazın havalar sıcak olduğu için harareti çay alıyor. Ondan yaz ayında süt satışı daha düşük. Günde 100 bardak çay satılıyorsa 200 bardak süt satılıyor. Bir bardak sütün fiyatı çay ile aynı. 75 kuruşa veriyoruz. Ayrıcalık yapmak olmaz. Burası küçük bir ilçedir, ondan dolayı ikisinide aynı fiyattan veriyoruz. Genelde de yaşlılar gençlerden fazla süt içiyor. Mesela cam cemaatimiz var. Camiden çıktıktan sonra buraya geliyorlar" dedi."TADINA BAKMAYA GELDİK"Çay ocağına gelerek sıcak süt içen ve tadını beğendiğini söyleyen Tülay Mete, "Bu ağabeyimizin sütü meşhurmuş onun için tadına bakalım dedik ve geldik. Yani ben ilk defa duydum böyle bir yerde süt verildiğini. Tadını çok beğendim. Eline sağlık ağabeyimizin" dedi.İLK DEFA ÇAY OCAĞINA GİRDİMHayatında ilk defa çay ocağına giren Nuray Çakıbey, "ben buraya ilk defa geliyorum ve daha önce hiç görmemiştim. Çok güzel bir tadı var. Çay bardağında süt geldi. Süt içmek faydalı ve çok güzel. Ladik ilçesine gelen herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.BİZİM BURADA SÜT İÇİLİYORÇay ocağının sürekli müşterisi olan Tuncay Mete, ise çay ocağına süt içmeye geldiğini söyleyerek "Çay ocağına geldik ve süt içiyoruz. Çay ocağında genelde çay içilir. Ama bizim burada süt içiliyor. Tadı çok güzel. Hem kış aylarında süt içmek çok faydalı. Süt yaylalardan geliyor" şeklinde konuştu.FOTOĞRAFLI