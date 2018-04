"Bu kadar hızlı yükseliyorken neden çocuk yapıyorsun?"

Buse ÖZEL - Hüseyin ÇAKMAK, İSTANBUL, () -PHILIPS Avent tarafından Anneler Konuşuyor etkinliğinin üçüncüsü düzenlendi. Birçok annenin bir araya geldiği ve çeşitli sorunlarını, hikayelerini paylaştığı etkinliğin sunuculuğunu Özge Uzun yaptı.

"BU KADAR HIZLI YÜKSELİYORKEN NEDEN ÇOCUK YAPIYORSUN?"

Annesini, babasını ve ağabeyini kaybettikten sonra kansere yakalanan ve etkinlikte hikayesini paylaşan 2 çocuk annesi Başak Karaca zorluklarla nasıl başa çıktığını şöyle anlattı: "35 yaşında anne oldum ve anne olduğumda kariyerimde çok üst bir noktaya gelmiştim. Birçok insan bana 'Çocuk yapılır mı? Kariyerinde çok hızlı yükseliyorsun' dedi. Bence bu bir tercih ve her tercih gibi zor tarafları, kolay tarafları var. Ben bunu tercih ettim. İkinci çocuğumda da genel müdür olmuştum. Genel müdür olduğumda yine aynı şeyler söylenmişti. Ama iyi ki ikinci çocuğumu da yapmıştım. Annelik tabi ki çok zor, tabi ki bir tercih ama biz kendi hayatımızı kolaylaştırabiliriz. Çünkü anne olarak yapmanız gerekenler, bu süreçte öğrendiklerimizi ben iş hayatında tamamlayıcı olarak görüyorum. Annelik veya kariyerin birbiriyle çarpışan birbirine negatif etki yapan bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tam tersi birbirini desteklediğini anne olan kadınların kariyerlerinde daha başarılı olduklarını zaten kadınların üst yönetimde daha başarılı olduklarını düşünüyorum. Özellikle ülkemizde gençlerin yetişmesi genç beyinlerin yetişmesi, kız çocuklarının eğitimi çok önemli. Ben eğitim ile hayatı değişmiş bir insanım. Galatasaray Lisesi'nde okumasaydım, bu durumlara gelmeyeceğimi düşünüyorum. O yüzden eğitim vermek yetkinlikleri geliştirmek çok önemli. Anne olarak da onu yapıyorsunuz."

STEPHEN HAWKING'E SORDUĞU SORU BAKIŞ AÇISINI DEĞİŞTİRDİ

Stephen Hawking'in katıldığı bir konferansa katılma şansı bulan Karaca burada Hawking'e sorduğu soruyu ve cevabını ise şöyle anlattı: "Stephen Hawking'ın katıldığı bir konferansa katılma fırsatım olmuştu ve önceden soruları gönderiyorduk. Stephen Hawking kendi cevap veremediği için. Bundan 4 yıl önceydi ve benimde yeni kemoterapim bitmişti. O etkinliğe Londra'da davet edilmiştim. Soru yazdım ve benim sorum seçilmiş orada. Acayip kara delik, fen, fizik soruları var. Ben de şu soruyu sordum: 'Fiziksel olarak bu kadar zor durumdayken, sağlığınızla mücadele ederken nasıl oluyor da bu enerjiyi buluyorsunuz?' diye sormuştum. Bana çok güzel bir yanıt vermişti, 'Bana iki yıl yaşamaz diyen doktor 25 yıl önce öldü' dedi."

"AMAÇ ANNELERİN HİKÂYELERİNİ BAŞKA ANNELERE YAYMAK"

Etkinliği düzenleyen Philips Personal Health Genel Müdürü Milena Elmasoğlu ise etkinliğin amacının, annelerin hikayelerini başka annelere yaymak olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Bizim için her anne bir kahraman ve her annenin içinde de özel bir başarı hikayesi var. Amacımız da bu hikâyeleri çoğaltmak ve daha çok anneye ulaşmasını sağlamak. Bugün bir salonda bu etkinliği gerçekleştiriyoruz ama daha sonra dijital ortamda da geniş kitlelere ulaştırmak için Avent kanalından yayınlanıyor. O yüzden amacımız güç veren hikâyeleri başka annelere de duyurmak ve sesimizi çoğaltmak."

Anneler Konuşuyor etkinliğinin yanı sıra "Anneler için süt saati" isminde bir sosyal sorumluluk etkinliği başlattıklarını da anlatan Elmasoğlu bu projeyi şöyle anlattı: "Çalışan anneleri iş hayatında tutmak, özellikle doğum izninden döndükten sonra onların adaptasyonunu sağlamak çok önemli. Doğum izninden yeni dönen anneler bu süt sağma konusunda biraz hassas oluyorlar ve çoğu iş ortamında da buna uygun bir yer bulamıyorlar ve süt saati projemizde iş yerlerine giderek onlara süt odaları kuruyoruz. Süt odaları kurarken onlara destek oluyoruz. Odaların nasıl olması gerektiğini, hangi eşyaların bulunması gerektiğini söylüyoruz. Daha sonra kendilerine süt pompası, sterilizatör, süt saklama poşetleri ile de destek oluyoruz. Böylece hem annelerin rahat bir ortamda sütlerini sağmalarına yardımcı olmuş oluyoruz ve bebeklerini de sağlıkla büyütmelerine yardımcı oluyoruz. Bu en önemli projemiz. Bunun dışında çocuk gelişimi ile ilgili bir projeye daha imza attık. Prof. Dr. Haluk Yavuzer ile çalıştık. Kendisinin 0-3 yaş gelişimi ile ilgili kitabını dijital hale dönüştürdük ki daha çok insana çocuk gelişimi ile ilgili mihenk taşları hakkında bilgi verelim. Eğer çocukla ilgili, bebekle ilgili, gelişimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir konu varsa zamanında müdahale ile onun hayatını iyileştirme yönünde bir adım attık."

"HER ÇOCUK VE ANNE KENDİ KİTABINI YAZIYOR"

Etkinliğin sunuculuğunu üstlenen ve uzun yıllardır haber spikerliği yapan 2 çocuk annesi Özge Uzun ise organizasyon ile ilgili şunları söyledi: "Burada etkinlik annelerden annelere ilham veren hikayeler. Gerçekten de öyle annelik bir deneyim işi. Her çocuk kendi kitabını yazıyor. Her anne de o şekilde. Her ne kadar yaşadığımız şeyler farklılık gösterse de gidilen yol ortak. Ortak bir yolda gidiyoruz ve bu yolda birbirine destek olmak çok önemli."

Annelik ile ilgili de konuşan ve anne olarak zor süreçler ile nasıl başa çıktığını da anlatan Uzun sözlerine şöyle devam etti: "Evladıyla ilgili başına bir şey geldiğinde 'Neden ben?' diye sormayan, 'Ben bundan kendimi, çocuğumu nasıl kurtaracağım?' diye düşünmeyen, isyan etmeyen yoktur diye düşünüyorum. Zaten bunları yapmıyorsak insani tarafımız kalmaz. O yüzden benim de böyle zamanlarım oldu. Hala da oluyor çünkü bu bir süreç. Oğlum 11, kızım 4,5 yaşında. 4 yaş sendromu denilen bir şey var. Ergenliğin ilk zamanıymış. Ben de bunu çok güzel deneyimliyorum şu anda kızımla beraber. Elbette çok zorlukları yaşadığım zamanlar oluyor ama bir anne olarak şunu öğrendim: Yaşanan sıkıntılar azalmasa da oğlumla ilgili kendime nefes alma alanları yaratıyorum. Bu alanları önceden vicdan azabı ile yaratıyordum ama şimdi baktım ki vicdan azabı çekilecek bir tarafı yok ve ben çok daha mutlu bir kadın olmaya başladım. Daha iyi nefes alan bir kadın olmaya başladım ve sonra karşıma çıkan problemlerle çok daha iyi bir şekilde başa çıkmaya başladım. O yüzden anne olmak muhteşem bir duygu. İnsan bilmediği bir duyguyu, bilmediği bir şeyi özlemez. Bunu bir kere tattın mı zaten hayatından, ömründen çıkıp gitmiyor.

