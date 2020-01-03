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Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (2)
UYGULAMA DURDURULDU Osmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu. İlçe girişinde önlem alıp, durdurdukları sürücülere işgaliye makbuzu...
GENEL 03.01.2020, 14:27
UYGULAMA DURDURULDU
Osmaniye'de, Düziçi Belediyesi'nin meclis kararıyla ilçeye giren sürücülerden işgaliye bedeli tahsil edilmesi işlemi, tepkiler üzerine durduruldu. İlçe girişinde önlem alıp, durdurdukları sürücülere işgaliye makbuzu kesen zabıtalar da bölgeden çekildi.
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