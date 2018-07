Bu ilçede her evde en az bir bisiklet var

BURSA'da, yaklaşık 260 bin kişinin yaşadığı İnegöl ilçesinde, Çin'de olduğu gibi her evde en az bir tane bisiklet bulunuyor. İnegöllülerin çoğu işine ve alışverişe bisikletle gidiyor. Bisikletlerin bırakılması için birçok park alanının bulunduğu ilçede bisiklet kullananların neden olduğu kaza sayısı ve bisiklet hırsızlıklarının oranı da arttı.

Bisiklet kullanımının oldukça yaygın olduğu İnegöl'de, her evde en az bir tane bisiklet bulunuyor. Halk, bisiklet kullanımının fazlalığı nedeniyle Çin'e benzettiği ilçeye 'İne-Çin' adını taktı. 11 bin 992 motosiklet, 53 bin 442 otomobil, kamyonet, minibüs, traktör ve benzeri araç olmak üzere toplam 65 bin 434 motorlu aracın bulunduğu İnegöl'de, 200 bine yakın bisiklet bulunuyor. Bursa bölgesinin tek bisiklet fabrikasının da faaliyet gösterdiği İnegöl'de, kazalara karışan araçların yüzde 80'ini bisikletlerin oluşturduğu öğrenildi. İlçede bisiklet hırsızlığı sayısının da arttığı öğrenildi.

BİSİKLET ŞEHRİ İNEGÖL

İnegöl'ün coğrafi yapısının düz olduğunu belirten Belediye Başkanı Alper Taban, "İnegöl aynı zamanda bir bisiklet şehri. Sağlıklı yaşam döngüsü açısından da bisikletin önemi ortada. Ancak İnegöl'de 100 bin civarında konutun olduğunu ön görürsek, çocuklar ve yetişkinleri de içine kattığımızda, her evde birkaç tane bisiklet olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yaklaşık 200 bin bisikletten bahsedebiliriz. Burada vatandaşlarımız işine gidip gelirken hobi olarak veya spor amaçlı bisiklet kullanıyor" diye konuştu.

YARIŞLARA HAZIRLIK YAPILIYOR

İlçede ulaşımda kolaylık için yaptıkları çalışmalardan söz eden Başkan Alper Taban, "Bizler şehrimizde trafiğin rahatlatılması ve beraberinde yaya gezmek anlamında da düzenlemeleri yapmaya çalışıyoruz. Turizm merkezimiz olan Doğa Sporları Merkezi'nde (DOSTUM) bisiklet branşımız da var, orada bisiklet kullanımını öğretmenin yanı sıra profesyonel anlamda bisiklet kullanan arkadaşlarımızı da bisiklet yarışmalarında İnegöl'ü temsil etmek adına hazırlıyoruz. Buraları bisiklet severlerin bisiklet durağı haline getirmek istiyoruz. İnşallah gelecekte çok daha iyi hazırlanmış bisiklet yollarıyla, trafik master planının devreye alınmasıyla beraber inşallah bisiklet ağlarımızı da tamamlamış olacağız. Beraberinde şehrin muhtelif yerlerine bisiklet durakları koyarak, rahat parklanmalarını sağlamış olduk. Tüm bisiklet kullanıcılarına, dikkatli seyretmelerini öneriyorum. Sağlıklı bir yaşam için bisiklet kullanalım" dedi.

'İSTEDİĞİMİZ YERE KOLAYLIKLA ULAŞABİLİYORUZ'

Yıllardır bisiklet kullandığını anlatan Celil Torun (62) ise, "Bisiklet kullanımı bazen zor oluyor. Trafik yoğunluğundan dolayı zorluklar oluyor fakat istediğimiz yere kolaylıkla ulaşabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

110 BİN ADET BİSİKLET ÜRETİLİYOR

İnegöl'de faaliyet gösteren bisiklet firmasının sahibi Özlem Çelik ise "Bursa genelinde bisiklet üretimi yapan tek firmayız. Yıllık ortalama üretim saymız 110 bindir. İnegöl'de 7'den 77'ye herkes bisiklet kullanıyor. Bisiklet, son derece sağlıklı ve ekonomik bir ulaşım aracı olduğu gibi, aynı zamanda temiz bir çevre için katkı sunan bir araçtır" diye konuştu.



