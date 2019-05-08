Bu ilçede engelliler sahile hasret kaldı

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde tekerlekli sandalyeye bağımlı engelliler, 5 kilometrelik sahil şeridi üzerindeki yolda, engelli rampası bulunan sadece 1 alt geçit olması nedeniyle sahile ulaşmakta güçlük çekiyor. Engelliler, ilçede var olan diğer üst geçitlere de engelli rampaları yapılarak sahile ulaşımlarının kolaylaştırılmasını istiyor.

​Bulancak ilçesinde tekerlekli sandalyeye bağımlı engelliler, Karadeniz Sahil Yolu üzerinden sahil şeridine geçilebilecek 5 kilometrelik güzergâhta engelli rampası bulunan sadece 1 alt geçit olduğu için sahile ulaşmakta güçlük çektiklerini söyledi. Engelli rampası bulunan tek alt geçide ulaşmaları için tekerlekli sandalyeleri ile 2 ya da 3 kilometre mesafe kat etmeleri gereken engelliler, akülerinin yetersiz kaldığından yakınıyor. Engelliler, ilçede var olan diğer üst geçitlere engelli rampaları yapılarak sahile ulaşımlarının kolaylaştırılmasını istiyor.

‘DENİZE VARAMADAN AKÜ BİTİYOR’

Engelli Gökhan Özcan, Karadeniz Sahil Yolu'nda yapılan üst geçitlerde engellilerin dikkate alınmadığını söyledi. Üst geçitlerin kendileri için sadece demir yığınından ibaret olduğunu belirten Özcan, "Biz engelliyken bir de denizle aramıza engel koyuyorlar. Engelimiz üzerine engel koymaktan, artık vazgeçilsin. Bulancak’ta 5 kilometrelik bir sahil alanı var. Koca sahil bandında sadece bir yerde engelli rampası bulunan alt geçit var. Orası da evlerimize uzak kaldığı için genellikle denize varamadan tekerlekli sandalyelerimizin aküsü bitiyor. Denize kıyısı olan bir yerde yaşıyoruz, ama denize bir türlü varamıyoruz. Gözümüzü karartıp yoldan geçmeye çalışsak zaten demir parmaklıklar var. Gerekli yerlere yazılarımızı yazıyoruz. Karayolları en son 'belediye yapsın, biz gerekli protokolü imzalayacağız' dedi. Belediye ise olayı karayollarına atıyor. Bu üst geçitlere engelli rampası yapsınlar. Biz deniz kenarına gitmek, orada çay içmek istiyoruz" dedi.

‘ÇOK ZORLUK ÇEKİYORUZ’

İlçede sahil yolunda 4 üst geçit olduğunu ve buralardan engelli araçlarıyla geçemediklerinden yakınan Saniye Aktaş da "Bir tane alt geçit var engellilere uygun. Gittiğimiz zaman engelli olmayanlardan fırsat bulup orayı da kullanamıyoruz. Zaten oraya giden yollarda bulunan kaldırımlara da genellikle araba park ediyorlar. Kaldırımlardan geçmek alt geçide varmak bile sıkıntılı. İnsanlar biraz duyarlı olsunlar. Çok zorluk çekiyoruz. Zaten bir engelimiz var, onlar da bize engel olmasınlar. Biz engelimizi kabullendik, onlar da bizi kabullensinler" diye konuştu.

‘DENİZİ GÖRMEK İSTİYORUZ'

Denizle kenarında koşamasalar da tekerlekli sandalyeleri ile gezmek istediklerini söyleyen Güntaze Gedik ise "Doğa harikası bir yerde yaşıyoruz. Bölgemizde dağlar, yeşillikler denizle buluşuyor ama biz denizle buluşamıyoruz. Havalar ısındı. Herkes sahil kenarında fotoğraf çekiliyor, biz ancak o fotoğraflara bakıyoruz. Heves ediyoruz. Biz de denizi görmek istiyoruz. Biz de gezmek istiyoruz, yeşil alanlarda piknik yapmak istiyoruz" diyerek kendilerine yardımcı olunmasını istedi.



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