Bu geceden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girilecek

ANKARA, () - METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren etkili olan sisteme ilave olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireleceğinin tahmin edildiğini açıkladı. İstanbul'da bu gece saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın yarın aralıklarla hafif olarak devam edeceği, yarın gece saatlerinden itibaren kentin iç ve rakımın 100 metre üzeri olan yerlerinde karla karışık yağmur şekline döneceğinin tahmin edildiği belirtildi. Yağışın il genelinde Perşembe akşam, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olmasının beklendiği açıklandı.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yarın Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde yağış bekleniyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacağı ve İç Anadolu’nun güney ve batısı, Toroslar Mevkii, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Antalya’nın doğusu ve Mersin’in batı kesimlerinde kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞININ BEKLENDİĞİ YERLER

Yağışlı sistemin; Perşembe ve Cuma günleri de Güney Ege Kıyıları ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olacağı bekleniyor. Perşembe ve Cuma günleri görülecek olan yağışların; Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu’nun batısı ile Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR; İSTANBUL VE MARMARA'DA KUZEY YÖNLERDEN PERŞEMBE GÜNÜ FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK

Yağışlı sistemin 2016 yılının son gününde de Batı kıyılarımız dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İstanbul ve Marmara’da kuzey yönlerden Perşembe günü fırtına (50-80 km/sa) Cuma günü kuvvetli rüzgar (30-50 km/sa) şeklinde, Perşembe günü İç Anadolu’nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI PERŞEMBE GÜNÜ BEKLENİYOR

İstanbul’da bu gece saatlerinde yağmur olarak başlayacak yağışın yarın (Çarşamba) aralıklarla hafif olarak devam edeceği, yarın gece saatlerinden itibaren kentin iç ve rakımın 100 metre üzeri olan yerlerinde karla karışık yağmur şekline döneceği tahmin ediliyor. Yağışın il genelinde Perşembe akşam, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olması bekleniyor. Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 - 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor.

ANKARA VE İÇ ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI 4 GÜN ARALIKLARLA ETKİLİ OLACAK

Ankara ve İç Anadolu bölgesinde yarın tekrar başlayacak kar yağışlarının 4 gün boyunca aralıklarla Cumartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olacağı ve bölge genelinde ortalama 10 cm ve üzerinde kar örtüsü yapacağı tahmin ediliyor.

KONYA'DA 45, KARAMAN'DA 85 CM İLE TARİHİNİN EN YÜKSEK KAR KALINLIĞINA ERİŞTİ

Konya ve Karaman illerimiz geçtiğimiz hafta yağan karın üzerine dün ve bugün meydana gelen kar yağışları ile Konya’da 45, Karaman’da 85 cm ile tarihinin en yüksek kar kalınlığına erişti. Bu hafta sonuna kadar bu illerimizin de bulunduğu İç Anadolu bölgesinde kar yağışlarının etkili olması beklendiğinden aşırı kar yükünden dolayı çatı çökmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

VATANDAŞLARDAN DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI İSTENDİ

Meydana gelecek yoğun kar yağışları nedeniyle İç Anadolu’yu Akdeniz’e ve Marmara bölgesine bağlayan karayollarında buzlanma ve don olayının da etkisiyle ulaşımda aksamalar olabileceğinden vatandaşlarımızın ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

HAVA SICAKLIKLARI

Hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar yurdun batı bölgelerinde azalarak mevsim normallerinin biraz altında, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.