Bu ekmeği gerçek sanıp, almak istiyorlar

KAYSERİ'nin merkez Melikgazi Belediyesi tarafından üzerinde gerçeği aratmayan ekmek kabartması bulunan 'Bayat Ekmek Toplama Kutuları', kentin çeşitli yerlerine yerleştirildi. Kutuların üzerindeki enjeksiyon baskı, 3 boyutlu maket ekmeği gerçek sanıp, almak isteyenler oluyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de günde 101 milyon ekmek üretildiğini, bunun 95 bininin tüketildiğini, 6 milyon ekmeğin de çöpe atıldığını söyledi. Başkan Büyükkılıç, "Ekmek israfı gramaj küçültülmesine karşın önlenemiyor. Nimet olan ekmek artıklarını köpek barınma evlerine, kış şartlarında yer bulamayan uçuculara ve yırtıcılara ulaştırmak için, tanesi 100 TL'ye mal olan özel kutular yaptırdık. Vatandaşlardan ekmek artıklarını bu kutularına atma konusunda anlayış ve özen istiyoruz. Lütfen bu kutulara sadece ekmek atsınlar'' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin, daha önce bu belediyede başkanlık yaptığını hatırlatan, ilk planda 134 'Bayat Ekmek Kutusunu' park, bahçe ve konteynırların yanlarına koyduklarını ve sayısını artıracaklarını söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Kutular üzerindeki maket etmek, o kadar sahici duruyor ki bazıları bunu gerçek ekmek sanıp, almak için el uzatıyor. Plastik enjeksiyonla kabartma olarak, 3 boyutlu yapılmış ekmek maketli kutularımızdan özel araçlarla alınan atık ekmekler, köpeklere, kuşlara ve özellikle yaban hayatının sürdüğü yerlere bırakılarak, yırtıcılara yem oluyor."



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