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Bu düğünde gelinler de damatlar da ikiz
ORDU'nun Ünye ilçesinde, tek yumurta ikizi Mustafa ve Mehmet Uslu (28) kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi Neslihan ve Nagihan Cüni (26), kardeşlerle dünya evine girdi. Ünyeli tek yumurta ikizleri Mustafa ve Mehmet Uslu (28) kardeşler, Çaybaşı...
GENEL 27.10.2019, 18:07
ORDU'nun Ünye ilçesinde, tek yumurta ikizi Mustafa ve Mehmet Uslu (28) kardeşler, kendileri gibi tek yumurta ikizi Neslihan ve Nagihan Cüni (26), kardeşlerle dünya evine girdi.
Ünyeli tek yumurta ikizleri Mustafa ve Mehmet Uslu (28) kardeşler, Çaybaşı ilçesinde yaşayan kendileri gibi tek yumurta ikizi Neslihan ve Nagihan Cüni kardeşlerle tanıştı. İlk görüşmelerinde gönüllerini birbirlerine kaptıran ikiz kardeşler, ailelerin rızasıyla nişanlanmalarının ardından evlilik kararı aldı. Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki düğün salonunda çifte düğün merasimi gerçekleştiren erkek kardeşler, aynı renk damatlığı, kız kardeşler ise, aynı model gelinliği giydi. İkiz kardeşler, düzenlenen merasimle dünya evine girdi. Düğün töreninde gönüllerince eğlenen ikiz çiftler, mutluluklarını ise yakınlarıyla paylaştı. Düğüne katılan davetli ve konuklar da, tebrik ettikleri ikizlere mutluluklar diledi.
Ünyeli tek yumurta ikizleri Mustafa ve Mehmet Uslu (28) kardeşler, Çaybaşı ilçesinde yaşayan kendileri gibi tek yumurta ikizi Neslihan ve Nagihan Cüni kardeşlerle tanıştı. İlk görüşmelerinde gönüllerini birbirlerine kaptıran ikiz kardeşler, ailelerin rızasıyla nişanlanmalarının ardından evlilik kararı aldı. Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki düğün salonunda çifte düğün merasimi gerçekleştiren erkek kardeşler, aynı renk damatlığı, kız kardeşler ise, aynı model gelinliği giydi. İkiz kardeşler, düzenlenen merasimle dünya evine girdi. Düğün töreninde gönüllerince eğlenen ikiz çiftler, mutluluklarını ise yakınlarıyla paylaştı. Düğüne katılan davetli ve konuklar da, tebrik ettikleri ikizlere mutluluklar diledi.
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