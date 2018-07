Bu da Kırkpınar'ın VAR'ı

RUSYA'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kullanılan ve bu yıl Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda da uygulanmaya başlayacak Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin (VAR) benzeri, uzun yıllardır uygulandığı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tartışmalı müsabakalara son noktayı koyuyor. Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayhan, videolu sistemin güreşlerde tartışmaları sona erdirdiğini ifade ederek, "Futbolda son Dünya Kupası'nda gördüğümüz üzere televizyondan tekrar izleme var. Biz bunu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 20 yıldır yapıyoruz. Demek ki biz futboldan 20 yıl öndeyiz" dedi.

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda hakemlere yardımcı olması ve daha adil kararlar verilmesi için uygulamaya alınan VAR sisteminin benzeri, uzun yıllardır Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde tartışmalı müsabakalar için kullanılıyor. Er meydanına çıkan pehlivanlar meydan hakeminin ve kule hakem heyetinin idaresinde güreş tutuyor. Müsabaka sırasında herhangi bir itiraz olduğunda ise er meydanını görüntüleyen 5 kamera incelemeye alınarak, futboldaki VAR sistemi gibi pozisyonlar tekrar tekrar incelenerek karara bağlanıyor.

Bu sistemin Kırkpınar Güreşleri'nde 20 yıldır kullanıldığını ve tartışmalara son verdiğini anlatan Güreş Federasyonu As Başkanı Mehmet Ayhan, yağlı güreş olarak futboldan önde olduklarını belirterek, "Atalarımızın bin yıllık emaneti ve geleneği yağlı güreş ve Türklere aittir. Futbolda son Dünya Kupası'nda gördüğümüz üzere televizyondan tekrar izleme var. Biz bunu Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 20 yıldır yapıyoruz. Demek ki biz futboldan 20 yıl öndeyiz. Gelen pehlivanlar 1 yıllık hazırlıktan sonra geliyor. Burada kimsenin hakkının hukukunun yenmemesi lazım. Zaten Merkez Hakem Komitesi'ndeki arkadaşlar güreşi bırakmış arkadaşlar. Hakem kule heyetinde 9 hakem arkadaşımız var. Bu arkadaşlar müsabakaları izliyor, eğer yanlış karar olursa, itiraz olursa kuledeki maçı yöneten, meydanda yöneten hakem arkadaşımız ve başhakemimiz ya da yardımcısı 3 kişi, videoyu izleniyor. Oylama ile 3'te 2 ya da 3'te 3 oyla karar veriliyor. Şu an 4-5 kamera meydandaki güreşleri kayıt altına alıyor. İnsanız, yanılma olabilir ama televizyonda olmaz" dedi.

VİDEODAN İZLEYİP KARAR VERİYORLAR

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Merkez Hakem Komitesi Başkan vekil Tevfik Korkmaz ise video uygulamasının güreşlere olan güveni de sağlamlaştırdığını söyledi. İtiraz olması halinde 3 kişilik heyetin video kayıtlarını yeniden incelediğini kaydeden Korkmaz, "Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde videolu yardımcı hakem sistemi olan VAR'dan faydalanıyoruz. Bunu da Kırkpınar'da 15-20 yıldır yapıyoruz. Normal nisanda başlayan güreşlerde de bunu kullanıyoruz. Müsabakada itiraz olursa, bunu video sisteminden geri alarak inceliyor. Hakemlerin sırt numarası var, onu da çağrıyoruz, beraber izleyip değerlendirerek karar veriyoruz. Gözümü yanılabilir ama kameralar yanılmaz. Kırkpınar'da 3 günde 2 binin üzerinde güreşçiye müsabaka yapıyoruz" diye konuştu.

Bu yıl 14 kategoride 2 bin 228 pehlivanın kayıt yaptırdığı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşler bu sabah başlarken, er meydanından gelen itirazlar kule hakem heyeti tarafından video sistemiyle incelenerek karara bağlanıyor.



